La filiera musicale internazionale arriva negli Iblei: domenica 17 maggio a Testa dell’Acqua (Noto) un brunch di chiusura con jam session della Sicily Music Conference

In questi giorni si tiene la quinta edizione della Sicily Music Conference, l’evento che porta insieme l’ecosistema musicale siciliano e internazionale tra Palermo (13 e 14 maggio) e Catania (15 e 16 maggio), con panel, workshop, dibattiti, showcase e concerti dedicati all’intera filiera musicale.

La conference si rivolge ai giovani, agli artisti emergenti, ai professionisti del settore e agli operatori culturali, creando occasioni di confronto e networking tra realtà locali e internazionali.





Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, anche gli Iblei ospiteranno una piccola tappa per ribadire che la musica e la cultura non sono un’esclusiva delle zone urbane: domenica 17 maggio l’associazione culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua organizza una giornata conclusiva che invita delegati, musicisti, artisti e amici della del territorio.

Dalle ore 12:00 si terrà un brunch e una jam session che porta insieme artisti internazionali e locali presso la sede dell’associazione a Testa dell’Acqua.





Ma cos’è una jam session?

È un incontro musicale aperto e spontaneo in cui musicisti provenienti da paesi, culture e percorsi differenti improvvisano insieme, condividendo linguaggi musicali, ritmi e idee in tempo reale. Uno spazio libero di sperimentazione, improvvisazione, ascolto e connessione umana attraverso la musica.

Durante la giornata si alterneranno artisti siciliani e internazionali, tra cui:

Sigtryggur Baldursson (Islanda)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigtryggur_Baldursson

Madame Gandhi (India/USA)

https://www.madamegandhi.com/



Marwan Hawash & Rabea Silman (Palestina), dal progetto Migrant Birds

https://www.instagram.com/migrant.birds_/



Boris Kulenovic (Serbia/Francia)

Leo Novus (Lettonia)

https://www.instagram.com/leo_novus/



Jupitero (India)

www.instagram.com/jupitero_

Claudio Covato (Sicilia)

https://claudiocovato.com/

Roberto Fiore (Sicilia) con iil ‘Rara Trio’

Tino Nastasi (Sicllia)



e molti altri





Le diverse sessioni musicali con inizio alle 12:00 saranno intervallate da listening session on l’etichetta modicana Isula factory (anche promotrice dell’annuale IF festival) DJ set con Jeff Willis (Australia) e, in chiusura fino alle ore 22:00, con Jehan (India).

All’interno della giornata sarà presente anche una proposta gastronomica locale e indipendente: il brunch sarà curato da Piano Alto (Noto), mentre la cena sarà realizzata da Hemingway (Modica). Sono inoltre previste degustazioni di vino con il produttore locale Luca Lombardo e cocktail a cura di Nepeta entrambi di Testa dell’Acqua.





Saranno presenti anche alcune bancarelle del “Merkatu” di Meraki Testa dell’Acqua, tra cui il gruppo di seconda mano e altre realtà del territorio.

Nel corso dell’evento si terrà inoltre una dimostrazione gratuita di synth modulari a cura di Erica Synths, introduzione alle masterclass dedicate alla musica elettronica che si svolgeranno nella settimana successiva.

La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione culturale no profit “Meraki Testa Dell’Acqua” che è stata registrata ad agosto 2024 per promuovere iniziative culturali dedicate ai soci. Inoltre, Meraki TDA e’ un luogo per residenze artistiche, collaborazioni multidisciplinari ed incubatore di progetti.

La tessera annuale ha un costo di 5 euro ed è gradita una donazione a sostegno delle attività associative.

Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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