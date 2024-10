Le telecamere del programma Tg2 Costume & Società, la Rubrica del TG2 – Direttore Antonio Preziosi, in visita al Museo del Cioccolato di Modica.

Il programma curato da Rocco Tolfa e da Francesco Paolo Cozza , nella puntata andata in onda il 14 ottobre è stato dedicato ai Musei Dolci italiani: Museo della Liquirizia di Rossano Calabro , Museo del cioccolato di Modica e Museo dei Confetti di Andria.

Il servizio dedicato al Museo del cioccolato di Modica è stato curato da Daniela Colucci e ha registrato la partecipazione del Direttore del Consorzio Nino Scivoletto che si è soffermato sulle caratteristiche uniche del cioccolato di Modica mentre le immagini mostravano il giovane cioccolatiere Federico Di Rosa intento a preparare il cioccolato a bagnomaria.

Straordinarie le immagini registrate nel Dammusu ro ciucculattaru , sezione staccata del Museo del Cioccolato di Modica ospitato in Via Grimaldi nel locale concesso in uso dalla Fondazione Grimaldi, che hanno visto all’opera il decano dei Cioccolatieri di Modica, Maestro Salvatore Di Lorenzo.

Il servizio è stato trasmesso in replica nella rubrica TG2 ITALIA EUROPA – A TAVOLA giorno 15 ottobre.

Il servizio disponibile al link : https://shared.spaziozero.cloud/tg2_costume&societ%C3%A0_CTCM_14ottobre.mp4









Luogo: Museo Cioccolato di Modica

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.