Sabato 26 settembre 2026, i riflettori dello Stadio Renzo Barbera di Palermo si accenderanno per una notte magica: “The Last Match – Miccoli Legends Game”.

Il capoluogo siciliano si prepara a riabbracciare il suo eterno capitano, Fabrizio Miccoli, in occasione di questo evento straordinario interamente dedicato alla sua leggendaria carriera rosanero.

La manifestazione è un eccezionale connubio tra sport, grande spettacolo e beneficenza. A rendere la notte indimenticabile ci sarà una vera e propria parata di stelle del calcio e del panorama artistico internazionale. Sul palco e sul terreno di gioco del “Barbera” saliranno: Le Vibrazioni, Tony Effe, Pacha, con la loro musica travolgente; I comici e trascinatori Tony Matranga, Stefano Piazza e Sasà Salvaggio; La voce e l’energia di Sasà Taibi; Le straordinarie performance vocali di Daria Biancardi e Lina Maddaloni; L’illusionista e performer Christian Carapezza; Il format I quaranta che ballano 90, per far ballare l’intero stadio; oltre a tantissimi altri ospiti a sorpresa del mondo dello sport e dello spettacolo.





L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le ore 18:30, per permettere al pubblico di accomodarsi e godersi l’inizio del ricco programma di show e intrattenimento prima del calcio d’inizio. Il sostegno della Curva Nord e della città di Palermo. L’evento sta già accendendo i cuori del tifo organizzato. La Curva Nord 12 Palermo ha espresso ufficialmente la propria totale adesione, invitando l’intero popolo rosanero a riempire gli spalti per tributare il giusto e doveroso riconoscimento a un uomo che ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e ai colori della città. “Sarà una festa meravigliosa, straordinaria e unica”, spiegano gli organizzatori Roberto Bruno e Carmelo Comandé della Sikania Eventi ETS, “una notte di sport e solidarietà in cui ogni tifoso potrà dire con orgoglio ‘io c’ero'”. In linea con lo spirito solidale della manifestazione, Sikania Eventi ETS ha previsto una gestione dedicata all’inclusività. Sono stati messi a disposizione accrediti gratuiti (fino ad esaurimento dei posti disponibili) per le persone con disabilità deambulanti e non deambulanti, insieme ai loro accompagnatori. I biglietti per assistere all’evento e partecipare a questa grande serata di solidarietà sono già disponibili in prevendita ufficiale sul circuito online Vivaticket.

Sikania Eventi e la tifoseria invitano l’intera cittadinanza e gli sportivi di tutta la Sicilia a partecipare numerosi, trasformando lo stadio in un luogo di affetto per quello che sarà il tributo calcistico e lo show più emozionante dell’anno a Palermo.

Luogo: Stadio Renzo Barbera

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