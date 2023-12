Oltre 400 atleti partecipanti in 12 diverse discipline sportive. E’ stata una vera e propria festa dell’inclusione e del fair play quella andata in scena ieri al Giardino dello Sport Falcone-Borsellino di Erice con “Ti presento uno sport”. L’iniziativa organizzata da Endas Sicilia, Fisdir Sicilia, Croce Rossa Italiana comitato di Trapani, Comune di Erice e Comune di Trapani ha anticipato la Giornata internazionale delle persone con disabilità, in programma il 3 dicembre, dando la possibilità a tanti atleti – paralimpici e non – ma anche a famiglie, giovani e bambini di diverse scuole del Trapanese godere di una giornata piena di energia, passione, rispetto e condivisione. Valori che da sempre contraddistinguono lo spirito di Endas Sicilia.

Oltre un migliaio di spettatori provenienti dal comprensorio di Trapani ed Erice hanno assistito ai tornei e alle esibizioni di calcio, basket, judo, tennistavolo, tennis, pesistica, rugby, sthenathlon, atletica leggera, pallavolo, yoga e twirling. Dopo i preparativi, l’evento si è aperto con l’inno di Mameli cantato dagli alunni dell’istituto Bassi-Catalano. Poi spazio all’esibizione di twirling (disciplina che mette insieme elementi di danza, ginnastica ritmica e artistica) a cura dell’istituto comprensivo Ciaccio Montalto.

A metà mattinata, il clou della manifestazione, con gli atleti a sfidarsi e, soprattutto, e, soprattutto, a divertirsi sotto gli occhi delle Arpie, le giocatrici di pallamano della Handball Erice, che milita in Serie A1, presenti col presidente Michele Ingardia. Non poteva mancare uno dei simboli del movimento paralimpico siciliano, il venticinquenne palermitano Davide Migliore, laureatosi campione europeo di judo Suds a Padova nel settembre scorso e campione mondiale di judown nell’ottobre del 2022 a Madeira, in Portogallo.

“È davvero un grande orgoglio per Endas essere riusciti a coinvolgere così tanti atleti e così tante famiglie alla vigilia della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Aver portato dentro la stessa manifestazione il mondo delle scuole, quello dello sport e il movimento paralimpico rappresenta la nostra vittoria. Perché i nostri successi passano dalla condivisione, dalla partecipazione e da tutto ciò che di sano c’è nello sport”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

