PARTINICO – Tre serate dedicate interamente al maestro italiano del grande schermo per antonomasia, studiato e invidiato da tutto il mondo. Federico Fellini avrebbe spento 100 candeline quest’anno: il genio dietro la macchina da presa, l’uomo visionario che ha dedicato l’intera vita al cinema torna sul grande schermo con un’edizione restaurata di tre delle sue più grandi opere cinematografiche.

Cineforum d’Autore: Ti ricordi di Fellini? È la rassegna voluta, pensata e promossa dal partinicese Gianni Cannizzo, regista della Scuola di Cinema Piano Focale di Palermo, che introdurrà il pubblico al film e modererà il dibattito in sala al termine delle proiezioni.

Un evento suddiviso in tre serate nelle quali verranno proiettate le pellicole restaurate dei celebri film “I Vitelloni”, “Roma” e “Amarcord”. Per tre venerdì partner dell’evento sarà l’Empire Cinemas di Partinico, multisala d’eccellenza a livello regionale grazie alla tecnologia SONY Dolby ATMOS.

Il primo film, “I Vitelloni”, è in calendario per il 13 marzo, segue “Roma” il 20 marzo e “Amarcord” il 3 aprile. Ogni venerdì sono inoltre previste ben due proiezioni, alle ore 17,00 e alle ore 21,00.

«Con questo Cineforum voglio anch’io contribuire alla celebrazione del centenario di Federico Fellini – dichiara il regista Gianni Cannizzo -, e per farlo ho scelto di mostrare un trittico di film che mette in luce il rapporto con i suoi luoghi, da cui scaturisce il suo straripante immaginario. La sua Rimini e la sua Roma sono luoghi reali e contemporaneamente luoghi della memoria, capaci di divenire materia per riflettere sulla nostra identità.»

Il regista partinicese è già direttore di produzione del film in arrivo nelle sale il prossimo 19 marzo, “Il delitto Mattarella” con Aurelio Grimaldi, e aiuto regia del film “La guerra di Cam” di Laura Muscardin, nota per la celebre fiction Rai “Tutti Pazzi per Amore.

Per partecipare alla rassegna è necessario munirsi della CineFelliniCard, che permette di abbonarsi alle tre serate al prezzo di 20euro. Per richiederla basta contattare i numeri 3894330344 o 3891617245 (anche whatsapp) o ritirarla direttamente al botteghino dell’Empire Cinemas di Partinico – SP1 km 25.

L’evento è disponibile su Facebook al link: https://bit.ly/2VFcsJY

Empire Cinemas Partinico – Sicilia Palermo Partinico SP1 km 25,

