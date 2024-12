L’Associazione Don Bosco 2000 – Impresa Sociale, in collaborazione con i Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Villarosa, Santa Caterina Villarmosa, la rete BOSCO e partner del terzo settore, ha lanciato in questi mesi il progetto “TI SOS-TENGO”.

L’iniziativa è finanziata con un contributo di 90.000 euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Siciliana per la Conciliazione dei Tempi di Vita-Lavoro, e grazie alla collaborazione con Confcooperative Sicilia, punta a diffondere un modello innovativo di welfare aziendale, supportando lavoratori e famiglie attraverso servizi all’avanguardia. Contribuendo al rilancio del Centro Sicilia, migliorando il benessere delle famiglie e rafforzando le imprese locali. Infatti il progetto si concentra sulle aree di Enna e Caltanissetta, territori caratterizzati da importanti sfide sociali ed economiche.

Si tratta di un progetto ad ampio raggio con diversi obiettivi. Come la promozione del benessere organizzativo, favorendo un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro per i dipendenti e così contribuendo alla riduzione dello stress lavorativo e al rafforzamento della coesione aziendale.

Inoltre, si intendono sviluppare servizi di supporto innovativi alcuni dei quali già in corso di svolgimento: baby-sitting aziendale, spazi di co-working per genitori, assistenza scolastica e servizi di caregiving per lavoratori con familiari a carico.

Essendo un progetto di rete, un ulteriore obiettivo sarà il consolidamento della rete BOSCO, nello specifico si intende potenziare la sinergia tra enti pubblici, privati e del terzo settore, per costruire un modello replicabile di welfare territoriale, con il supporto delle cooperative associate a Confcooperative Sicilia. Infine questa iniziativa mira a promuovere formazione e sensibilizzazione: creando consapevolezza tra lavoratori e datori di lavoro sull’importanza del welfare aziendale tramite workshop, materiali informativi e buone pratiche condivise.

Ti Sos-tengo coinvolge oltre 100 famiglie e circa 300 lavoratori nei servizi previsti dal progetto. In questo modo si contribuisce da un lato alle condizioni lavorative, dall’altro si favorisce l’incremento della produttività. Attraverso questa iniziativa inoltre sono previste nuove figure professionali come il Welfare Manager, per favorire la sostenibilità e l’espansione del progetto a lungo termine.

“Come presidente di Don Bosco 2000, sono orgoglioso di questo progetto “Ti Sostengo”, un’iniziativa di welfare aziendale che riflette il nostro impegno per il benessere delle persone che lavorano con noi. Crediamo fermamente che un ambiente lavorativo sereno e inclusivo sia fondamentale per garantire non solo la produttività, ma anche la felicità e la sicurezza di chi contribuisce quotidianamente alla nostra missione” ha commentato Agostino Sella.

Tra gli interventi principali in programma c’è la creazione di spazi estivi e ludici per i figli dei collaboratori, come GREST e doposcuola. Oltre alla promozione della flessibilità lavorativa, incluso lo smart working, grazie a piattaforme digitali innovative.

“Attraverso questo progetto, vogliamo offrire ai nostri dipendenti la possibilità di portare i propri figli con sé sul luogo di lavoro, creando uno spazio sicuro e accogliente per i più piccoli. Questo non è solo un supporto pratico per le famiglie, ma anche un modo per mettere al centro le persone, consentendo ai nostri collaboratori di lavorare con maggiore serenità e concentrazione, sapendo che i loro figli sono al sicuro” conclude Agostino Sella.

Con una durata di 18 mesi, il progetto si avvale di un sistema di monitoraggio continuo, garantendo trasparenza e misurabilità dei risultati. Grazie alla rete BOSCO e ai partner coinvolti, l’iniziativa mira a diventare un punto di riferimento replicabile a livello regionale. Ad oggi collaborano a questa rete: Confcooperative Sicilia, Mission Soc. Coop., Confcommercio, D.A.S. Distretto di Azione Solidale e 55 aziende locali.

