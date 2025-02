Questa settimana il palco del PunkFunk è pronto a ospitare i To Open a Mind, progetto combo 100% siciliano di alternative rock, che ha iniziato il suo percorso musicale nel 2020. Sabato 8 febbraio appuntamento alle ore 22,30 al Record Shop e Music Bar di Palermo (via Napoli, 10), con la formazione composta da Naiupoche, N’hash, Ros Bordello, Pit 21esimo e Primo Salamanca. Il sound di questa formazione palermitana si caratterizza per una fusione di elementi di rock alternativo e influenze metal, con melodie accattivanti e testi introspettivi, il tutto su una base anni Novanta.

A ispirare i membri della band sono gruppi ed artisti iconici, come Deftones, Incubus, Jeff Buckley e Smashing Pumpkins. Partendo da queste premesse, i To Open a Mind danno vita a un mix unico, che risuona attraverso elementi eterogenei e familiari. Il live di sabato 8 febbraio sarà l’occasione per ascoltarli dal vivo, con una serata in pieno stile PunkFunk, sorseggiando un cocktail, godendosi un calice di vino o una birra. L’ingresso, come sempre, è gratuito: le premesse ci sono tutte, non resta che scoprire tutto il resto!

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/02/2025

Data Fine: 08/02/2025

Ora: 22:30

Artista: To Open a Mind

Prezzo: 0.00

