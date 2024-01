“

Questa mattina, presso i locali della scuola Emanuela Loi, le lezioni sono state interrotte dalle urla di docenti e allievi, a causa di un incontro indesiderato con alcuni topi che si aggiravano per i corridoi del plesso scolastico.

Gli alunni sono stati invitati ad abbandonare le aule e “gli ospiti” in questione sono stati per precauzione confinati in un’aula. Il movimento 5 Stelle di Bagheria invita caldamente l’ Amministrazione Comunale a intervenire in tempi brevi, per permettere il regolare proseguimento delle lezioni scongiurando gli eventuali rischi per la salute dei bambini, dei docenti e del personale Ata.” cosi in una nota il gruppo territoriale del M5S di Bagheria

Luogo: BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.