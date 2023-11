Solarino (Sr) – TopSpin Energy Cup al giro di boa. Completato il secondo turno iniziano oggi i Quarti di finale del torneo che assegnerà, domenica 5 novembre, i primi 25 mila dollari della tappa ITF solarinese. Cinque le tenniste straniere ancora in gioco, tra cui la testa di serie svizzera Ylena In-Albon, tre le italiane in lotta per il titolo, compresa la favorita palermitana Giorgia Pedone. Ai campi due, tre e quattro si giocano oggi i quattro incontri del singolare che assegneranno un posto in semifinale. Per il doppio, che si disputa a seguire sul campo quattro, le vittorie di oggi porteranno le coppie in finale.

“C’è soddisfazione per la conclusione dei primi tre turni di gioco – commenta il direttore del torneo Renato Morabito – dove nel singolare le italiane hanno figurato bene quanto le tenniste straniere. Il torneo conferma un respiro internazionale anche nel doppio. Tra sabato e domenica assegneremo i primi titoli”.

A differenza che nelle precedenti edizioni, il pubblico ha assistito ai match in programma allo Zaiera Resort Facility fin dai primi incontri.

“È sicuramente un bel segnale – ha proseguito il tournament director dell’ITF W25 di Solarino – la presenza sugli spalti era sinceramente inaspettata, ma la provincia di Siracusa ha una cultura tennistica che non scopriamo certo oggi. Contiamo nel fine settimana di aumentare le presenze. In ogni caso il Live Stream degli incontri sta continuando a garantire per tutti gli appassionati la possibilità di seguire le gare”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.