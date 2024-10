Torna, ad Alcamo e Palermo, dopo la pausa estiva, l’appuntamento con la Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall’“Associazione per l’Arte”, con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale – https://www.pianofocalescuola.it/ – e dell’Associazione Zeste Hub – https://www.zestehub.it/ – di Palermo.

Il nuovo appuntamento in cartellone è in programma per venerdì 11 ottobre alle ore 18.30 al Collegio dei Gesuiti di Alcamo, e l’indomani, sabato 12, alla stessa ora, a Villa Riso a Palermo, e vedrà protagonista Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo e ispettore presso il Mipaaf, che presenterà il suo libro dal titolo “La foglia di fico” (Einaudi Editore): una raccolta di 10 racconti in cui Pascale stesso narra di vari episodi (fittizi e non) avvenuti nei suoi 56 anni vita, a cui seguono riflessioni e considerazioni presenti e passate, sulla natura dell’uomo.

La Rassegna si avvale della Direzione organizzativa di Giuseppe Messana e della Direzione artistica di Vito Lanzarone.

Anche per queste presentazioni le degustazioni di vino saranno affidate a giovani vignaioli. Per l’appuntamento dell’11 e 12 ottobre sarà la volta dell’azienda di Domenico Lombardo la cui cantina si trova nel territorio di Vivignato al confine fra Alcamo e Calatafimi Segesta.

