Salemi, (TP) 03 aprile 2026 Dopo il successo della prima edizione, torna Halyciae – Premio Letterario della Città di Salemi, il concorso nazionale ideato dall’Associazione culturale Liber…i e nato dall’esperienza del Salìber Fest, il festival letterario che da anni anima l’estate culturale della cittadina trapanese.





Il premio, rivolto esclusivamente alle nuove generazioni, conferma anche per il 2026 la sua vocazione: offrire uno spazio di espressione e confronto ai più giovani, valorizzando il talento narrativo e promuovendo la scrittura come strumento di riflessione e crescita.





Anche per questa seconda edizione il concorso si articola in due distinti bandi:

uno riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e uno rivolto ai giovani tra i 18 e i 26 anni provenienti da tutto il territorio nazionale. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il corpo”, un argomento aperto e complesso che invita a interrogarsi sull’identità, sulla percezione di sé, sulle fragilità e sulle trasformazioni che attraversano l’esperienza umana.





Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado potranno partecipare con un elaborato in forma di tema, mentre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e i partecipanti del bando giovani dovranno presentare un racconto inedito. Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro domenica 26 aprile 2026.





Per il bando giovani, dopo una prima selezione affidata a una giuria di lettori composta da operatori culturali, insegnanti e librai, verrà individuata una cinquina di finalisti, che sarà successivamente valutata da una giuria di qualità composta da sei scrittori e professionisti del mondo editoriale:

Michela Panichi, Nikolai Prestia, Tea Ranno, Mattia Tortelli, Federico Riccardo e Simone Sciamè.





Il racconto vincitore sarà pubblicato sulle pagine della rivista letteraria Topsy Kretts, partner del concorso, mentre i racconti dei finalisti saranno raccolti in un’antologia cartacea dedicata.





La cerimonia di premiazione si svolgerà durante una delle giornate della sesta edizione del Salìber Fest, nel cuore del centro storico di Salemi, dove i finalisti presenteranno i loro lavori davanti al pubblico del festival.





Ai finalisti e ai vincitori delle diverse categorie verranno consegnati attestati e una dotazione di libri, selezionati tra i titoli degli autori che negli anni hanno partecipato al festival letterario salemitano, a testimonianza del legame tra il premio e la comunità culturale che ruota attorno al Salìber Fest.





Il premio si inserisce infatti nel percorso che ha portato alla nascita del Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice e al riconoscimento di Salemi come “Città che legge”, con l’obiettivo di aprire sempre più il progetto a una dimensione nazionale e offrire nuove opportunità ai giovani autori emergenti.





Tutte le informazioni e i bandi di partecipazione sono disponibili sui canali social dell’Associazione culturale Liber…i e del Salìber Fest, al link Drive https://drive.google.com/file/d/18AKnI02MesSeHNiYRC75cJ-4ycgowBOu/view?usp=share_link o al numero della segreteria del concorso +39 3332289186 (Serena), +39 327 109 8083 (Rosanna).









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