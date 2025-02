Sarà Salvo Piparo, rinomato attore, narratore e cuntista, il protagonista dell’”Acchianata ru Nannu”. Il giovedì grasso (27 febbraio), il Nannu, interpretato proprio da Salvo Piparo, risalirà il corso di Umberto I, a partire dalle ore 16, per dare il via al Carnevale di Cinisi 2025.

Il ‘Nannu’ sarà accompagnato da una variopinta parata composta da saltimbanchi, giocolieri, mangiafuoco coordinati dal Circ’Opificio, nonché dalle majorette e suonatori di tamburi dell’ “Asd Le perle del Mediterraneo”. Non poteva mancare anche la tradizionale banda musicale che farà da colonna sonora al corteo.

Una ‘Acchianata’, organizzata dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero Aps in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che nasce reinterpretando la tradizione del Carnevale cinisense, presentata in veste inedita grazie allo sguardo di Salvo Piparo. La presenza dell’attore palermitano trasformerà il tragitto in un vero e proprio spettacolo itinerante con sketch e momenti di pura magia, coinvolgendo grandi e piccini. Il grande show finale si terrà al capolinea del corteo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando con spettacoli di artisti di strada.

Altro momento della tradizione carnevalesca, curato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero, che andrà in scena lunedì (3 marzo) a partire dalle ore 16, sempre lungo il Corso Umberto I, sarà “Lu Matrimoniu Sikulindu”. Quest’anno il corteo nuziale di Carnevale sarà una fusione esplosiva tra due culture, quella siciliana e quella indiana, in stile Bollywood, tra colori sgargianti, contradanze chiamate e molte soprese.

L’ultimo momento, affidato alla Pro Loco, sarà quello della cerimonia di chiusura: la lettura del “Testamento del Nannu”. Nella serata di martedì (4 marzo), tornerà in scena Salvo Piparo, che salirà sul palco montato in piazza Vittorio Emanuele Orlando, questa volta nel ruolo di officiante, e leggerà, nel suo personale stile, il testo che sancirà la fine dei festeggiamenti del Carnevale di Cinisi 2025.

Luogo: Cinisi, Corso Umberto I, CINISI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 27/02/2025

Data Fine: 04/03/2025

Ora: 16:00

Artista: Pro Loco Cinisi 2.Zero

Prezzo: 0.00

