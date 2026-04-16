Primo premio: un’opera dell’artista catanese Jean Calogero. Il ricavato sosterrà l’accesso allo studio e la fornitura di materiali scolastici.

Al via la dodicesima lotteria solidale promossa dal Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, quest’anno dedicata alla campagna per l’istruzione delle bambine in Guatemala, dove povertà e disuguaglianze di genere continuano a negare il diritto al futuro a migliaia di minorenni.

Nel Paese centroamericano, le disuguaglianze di genere rappresentano uno dei principali ostacoli all’istruzione. Si stima che siano circa 2,7 milioni i bambini e gli adolescenti fuori dal sistema educativo e che 6 su 10 vivano in condizioni di povertà, senza risorse adeguate per accedere a materiali scolastici e percorsi formativi di qualità.





A essere maggiormente penalizzate sono le bambine e le adolescenti, spesso costrette ad abbandonare la scuola o a non frequentarla affatto. Povertà, matrimoni precoci e violenza di genere continuano a comprometterne il futuro.

Investire nella loro istruzione significa promuovere equità, sviluppo e opportunità per intere comunità.

Grazie ai fondi raccolti, UNICEF potrà sostenere concretamente i percorsi educativi in Guatemala, fornendo materiale scolastico essenziale: con il prezzo di un biglietto (2,50 euro), si acquistano 10 quaderni, con 5 euro, 18 confezioni da 10 penne, mentre con poco più di 150 euro è possibile fornire uno “School in a Box”, kit completo per 40 studenti e un insegnante.

«Sosteniamo questa campagna – afferma Alessandro Fangano, presidente del Comitato Provinciale di Catania per UNICEF – perché le storie di quelle bambine ci hanno colpito profondamente. La distanza tra una bambina e la scuola può ridursi con un gesto semplice, come l’acquisto di un biglietto.

Chiunque può essere parte attiva, acquistando singoli tagliandi o blocchetti da 25 da condividere con amici, parenti o colleghi. Ringrazio la rete di volontari, scuole e attività commerciali che rendono possibile tutto questo, contribuendo a diffondere l’iniziativa in tutta la provincia di Catania, che sono certo risponderà ancora una volta con grande generosità».





Partecipando alla lotteria si potrà sostenere la causa e, allo stesso tempo, vincere uno dei 200 premi messi a disposizione da sponsor e partner del territorio. Il primo premio è un’opera dell’artista Jean Calogero, donata dall’archivio della casa-museo del maestro.

Gli altri premi sono stati messi a disposizione da Funivia dell’Etna, Wine Bar Razmataz, Ristoworld Italy, Geo Etna Explorer, Academia Proyecto-Tango, Boemi Editore, I Vigneri, Caminito Tango, L’Omino dei Sogni, Operae Milò, Katia & Camilla Parrucchieri, Butterfly Company, Etnaland, Amaru Unnimaffissu, Rinascente, Nuova Officina d’Arte, Cavallotto Ubik Librerie, Ètipico, Bijou Roberta.

I costi di stampa sono stati integralmente sostenuti da Circolo AMPI (Arti, Mestieri, Professioni e Imprese), MCL CAF – Patronato SIAS e CSM (Centro Servizi Mediterraneo), permettendo di destinare l’intero ricavato alla campagna UNICEF.





Per informazioni e per partecipare è possibile recarsi presso la sede UNICEF di via Montesano 15, Catania. L’estrazione pubblica avverrà il 12 giugno 2026 alle ore 16.00. L’elenco dei vincitori sarà successivamente pubblicato sul sito www.unicef.it/catania.

Info e contatti:

Sede: Punto di Incontro UNICEF Catania – Via Montesano, 15

Orari: Lun, Mar e Ven 9:00-13:00; Mer e Gio 9:00-13:00 e 16:00-20:00; Sab 9:00-13:00

E-mail: comitato.catania@unicef.it

Telefono: 095 320445

Luogo: Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, Via Montesano, 15, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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