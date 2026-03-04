Una copia fotografica della Sacra Sindone a grandezza naturale sarà a disposizione delle parrocchie e dei fedeli per momenti di preghiera personale e comunitaria. Dopo il grande successo del 2025, riparte il progetto ideato dai sindonologi denominato “Ostensione diffusa”, in collaborazione con l’istituto Othonia della Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma.





“Il progetto è stato pensato” — spiega l’esperto Angelo Russo — “al fine di dare a tutti la possibilità di pregare davanti all’immagine della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Essa è un messaggio di speranza che ci aiuta a comprendere il sacrificio del Figlio di Dio per l’intera umanità. Un messaggio ancora più necessario in questo tempo di conflitti e crisi, dove la dignità umana viene spesso calpestata. In questo caos di coscienze, sappiamo di non essere soli: ci viene incontro Gesù nell’Eucaristia, fondamento della Chiesa e fonte di vita”.





Gli incontri e le ostensioni saranno curati personalmente da Angelo Russo.

Di seguito il calendario delle parrocchie siciliane che hanno aderito all’iniziativa:

• Sciara, Parrocchia S. Anna – Venerdì 6 marzo, ore 18:00.

• Termini Imerese, Parrocchia S.S. Salvatore – Giovedì 12 marzo, ore 18:45. (In questa sede la copia della Sindone resterà esposta dal 27 febbraio al 17 maggio, tutti i giorni dalle 16:30 alle 19:00, eccetto il mercoledì).

• Bagheria, Chiesa del Carmelo – Giovedì 26 marzo, ore 18:00.

• Paternò – Venerdì 10 aprile, ore 18:00.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

