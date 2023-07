Gioiosa Gustosa – l’attesa manifestazione enogastronomica che celebra le prelibatezze del territorio, torna quest’anno più entusiasmante che mai. E non potrebbe esserci occasione migliore per un evento all’insegna della musica e del divertimento, grazie al ritorno degli UV4, la giovane band talentuosa che incanta il pubblico con la sua carica di energia e la sua magia musicale!

Dopo il successo delle precedenti esibizioni, la band si prepara per tornare in scena in una serata indimenticabile nel cuore di Gioiosa Marea. La piazza principale diventerà il palcoscenico di un concerto imperdibile, in cui gli UV4 regaleranno emozioni e note che faranno vibrare il cuore di tutti gli spettatori.

La serata sarà allietata dai sapori e dalle prelibatezze offerte da, mentre glicoinvolgeranno il pubblico con un repertorio che spazia dai grandi successi degli anni ’80 alle hit più contemporanee. L’indimenticabile voce di, la cantante carismatica e carica di magnetismo, sarà la protagonista di uno show mozzafiato, coinvolgente e ricco di emozioni.

“Gioiosa Gustosa” diventerà un evento memorabile per tutti, grazie all’energia travolgente degli UV4. Un concerto che promette di essere un’esperienza unica in cui la musica e la festa si uniscono per creare un’atmosfera magica.

“La musica è energia, è emozione, è divertimento. Non vediamo l’ora di suonare Gioiosa Marea in occasione dell’evento Gioiosa Gustosa per farvi gustare assieme alle prelibatezze del territorio, dei prodotti tipici dei nebrodi una serata indimenticabile insieme a noi. Siamo pronti a coinvolgervi con la nostra musica e il nostro spirito contagioso. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!” – commenta Aura, la talentuosa cantante degli UV4.

L’evento è organizzato con la collaborazione del comune di Gioiosa Marea, della regione Siciliana, dell’associazione GIoiosa Gustosa e gli sponsor locali che credono nel talento e nel valore della cultura musicale.

Per i fan degli UV4 e gli appassionati di musica, non perdete l’occasione di essere parte di questa straordinaria serata di gioia gusto e divertimento!

UV4 in concerto – Gioiosa Gustosa 2023

Data: 29 luglio, ore 22.30

Location: Piazza Cavour, Gioiosa Marea



Una serata indimenticabile vi attende! Unitevi a noi per celebrare la gioia della musica, della festa e delle delizie culinarie offerte da “Gioiosa Gustosa”. Gli UV4 vi aspettano per una notte scintillante di emozioni!

