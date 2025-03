Messina ha accolto il terzo “Torneo dello Stretto”, prestigioso evento di calcio giovanile organizzato da Fair Play Messina, dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, presso gli impianti sportivi di Cristo Re.

Un appuntamento di rilievo nel panorama del calcio giovanile per le categorie Under 13, Under 12 e Under 11, che ha visto la partecipazione e la vittoria dell’Academy Palermo 2014 arrivata nel girone finale contro la Juventus.

Premio individuale per il piccolo Leonardo Derek Montana.

Tutta la squadra si è contraddistinta per impegno e tenacia arrivando a conquistare l’ambito trofeo.

