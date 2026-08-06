Incredulità e rabbia questa mattina sul litorale di Torre Archirafi. I bagnanti hanno assistito a uno sversamento di acque reflue direttamente in mare, proprio davanti al plesso Manzoni. Un danno d’immagine e ambientale avvenuto in pieno giorno.

Sulla questione è intervenuto il deputato regionale Santo Primavera (Mpa), attaccando la gestione delle infrastrutture. La causa del guasto sarebbe un’interruzione elettrica: la Sie (Servizi Idrici Etnei), non informata tempestivamente, non ha potuto attivare i generatori per le pompe di sollevamento. Questo ha causato il rapido riempimento della rete e lo sversamento nei punti di “troppo pieno”.





Primavera chiede ora trasparenza e sistemi di alimentazione alternativi per prevenire simili episodi. Oltre alla delusione per la brutta sorpresa visiva e olfattiva, a riempire la spiaggia in un’afosa giornata estiva è stata la vista, nel tratto di spiaggia antistante il plesso Manzoni, di uno scarico pubblico che riversava acque reflue direttamente in mare, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. Secondo quanto ricostruito dal parlamentare all’Ars, il disservizio sarebbe stato provocato da un’interruzione di energia elettrica nella zona di cui la Sie (Servizi Idrici Etnei) non era stata tempestivamente informata. In assenza di preavviso, la società non ha potuto attivare nei tempi utili un gruppo elettrogeno di emergenza capace di sostenere e far funzionare le pompe di sollevamento. Il blocco improvviso delle pompe per mancanza di corrente causerebbe, infatti, il rapido riempimento della rete, costringendo il sistema a far fluire le acque non trattate nei punti di troppo pieno per evitare l’allagamento delle stazioni di sollevamento interne. Il risultato immediato è lo sversamento diretto a mare.





Primavera ha poi ribadito l’importanza della trasparenza nei confronti dei cittadini, affinché conoscano le vere cause di questi episodi. “Ritengo che la Sie, il Comune di Riposto e il consorzio di depurazione debbano al più presto far fronte a casi eccezionali come questi, dotando l’impianto di sistemi alternativi di alimentazione per evitare sversamenti in mare”.

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