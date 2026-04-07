Nel cuore della Sicilia, lontano dai riflettori delle grandi città e dalle narrazioni costruite a tavolino, c’è un luogo che sta raccontando al mondo una storia diversa. Una storia fatta di gesti semplici, di persone vere, di comunità. Questo luogo è Oliveri.

Quando, nel marzo 2026, il nome di Oliveri è apparso tra i candidati al Solidarity Prize 2026, non è stata una sorpresa per chi conosce davvero questa realtà. È stato, piuttosto, il riconoscimento naturale di qualcosa che esiste già.





Non un progetto costruito per vincere un premio, ma una comunità che ogni giorno sceglie di vivere la solidarietà.

Le testimonianze arrivate da Italia, Argentina, Francia, Svizzera parlano tutte la stessa lingua: quella dell’umanità concreta. Oliveri non è solo un borgo. È un esempio. È un modello vivo.

In questa storia emerge con discrezione la figura del sindaco, Francesco Iarrera. Nessuna ricerca di visibilità, nessuna comunicazione forzata. Solo presenza, ascolto, azione.





Il suo ultimo racconto pubblico non è un annuncio politico, ma un dialogo con dei bambini. Bambini che chiedono un rimorchio per raccogliere rifiuti. Bambini che parlano di ambiente come fosse la cosa più naturale del mondo.

E lui che risponde, non con promesse, ma con fiducia.

“Fare del bene all’ambiente non costa nulla e ci guadagniamo tanto.”

Una frase che non è solo ingenua semplicità. È visione.

Ci sono momenti, però, in cui le parole non bastano. E sono proprio le immagini a restituire il senso più autentico di ciò che accade a Oliveri.

Da una parte, la rappresentazione della Passione di Cristo: una comunità intera riunita davanti alla chiesa, volti diversi, età diverse, storie diverse. Non attori, ma cittadini. Non una semplice rievocazione, ma un atto collettivo in cui ognuno trova il proprio posto.

E lì, in mezzo a tutti, non in prima fila ma dentro la comunità, ci sono anche il sindaco Francesco Iarrera e il parroco Don Antonio Di Bella. Due figure diverse, due ruoli distinti, ma unite nello stesso spazio, nello stesso momento, senza distanza. È un’immagine che vale più di molte parole: istituzioni civili e spirituali che non si contrappongono, ma si riconoscono parte dello stesso tessuto umano.





Dall’altra, un gruppo di bambini con guanti e magliette, accanto a una bicicletta e a un piccolo rimorchio pieno di rifiuti raccolti. Sorridono, si guardano, si sentono parte di qualcosa. Accanto a loro, il sindaco. Non sopra, non distante: accanto. È un’immagine semplice, ma potentissima. Racconta fiducia, responsabilità, futuro.

Due fotografie diverse, eppure profondamente legate.

La prima parla di radici. La seconda di futuro.

In mezzo, c’è ciò che le unisce: il senso vivo di comunità.





È proprio qui che Oliveri trova la sua forza.

Non nei grandi eventi, ma nella continuità dei gesti.

• Nei centri di accoglienza che diventano casa

• Nei giovani arrivati da lontano che decidono di restare

• Nei bambini che non aspettano di crescere per fare la loro parte

• Negli adulti che scelgono di ascoltarli





Oliveri non è perfetta. È reale.

E proprio per questo è credibile.

Non servono statistiche o slogan per spiegare perché Oliveri sia candidata al Solidarity Prize 2026.

La risposta è già lì, nei suoi volti, nelle sue immagini, nei suoi gesti quotidiani.

È in quella comunità che si stringe insieme per raccontare una storia.

È in quei bambini che, senza chiedere nulla, scelgono di prendersi cura del mondo.





Oliveri non alza la voce. Non cerca attenzione.

Fa. E basta.

Oggi questa storia può diventare ancora più forte. Il percorso verso il Solidarity Prize 2026 è aperto anche al sostegno delle persone.

Sostenere Oliveri non significa solo votare una candidatura.

Significa scegliere un’idea di mondo.

Un mondo in cui l’accoglienza è reale, l’inclusione è quotidiana, la comunità è una responsabilità condivisa.

In un tempo in cui è facile criticare, Oliveri sceglie di costruire.

In un tempo in cui si parla molto, Oliveri dimostra.

E forse è proprio questo il suo messaggio più potente:

la solidarietà vera non ha bisogno di essere spiegata. Si riconosce. Si vive. E lascia traccia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.