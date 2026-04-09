Antiche resine, tradizioni secolari e visioni contemporanee si incontrano ad Alcamo grazie a Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia occidentale. Da venerdì (10 aprile) e per tutto il mese di giugno, i locali della filiale presso la Sede operativa (Via Vittorio Emanuele II, 15/17) ospiteranno l’opera Istruzioni per un’estrazione mucosa dell’artista palermitano Roberto Orlando.

L’esposizione si inserisce nel progetto nazionale Futuri Emergenti Italiani, promosso dal Gruppo BCC Iccrea nell’ambito del macro-progetto BCC Arte&Cultura. Si tratta della mostra diffusa più grande d’Italia: una mappatura di 101 giovani artisti che, attraverso il sostegno delle Banche di Credito Cooperativo, tornano a esporre nelle proprie comunità di origine.





L’opera di Roberto Orlando – classe ’96 – esplora il legame profondo tra uomo e natura. In Istruzioni per un’estrazione mucosa, l’artista recupera antiche pratiche tradizionali — come la raccolta della manna o la lavorazione della resina — trasformandole in dispositivi di conoscenza e materiali vivi del processo creativo. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Palermo e co-fondatore dello spazio Parentesi Tonde – un Artist Run Space dedicato alle pratiche contemporanee – Orlando indaga l’interspecismo e le relazioni tra mondo animale e vegetale, portando ad Alcamo una ricerca già apprezzata in contesti prestigiosi come l’Orto dei Semplici a Firenze, la Fondazione Sant’Elia e la Haus Der Kunst.

Il progetto sull’arte emergente – presentato in anteprima a Milano lo scorso dicembre – coincide con il lancio del volume ‘’Futuri Emergenti Italiani’’ (Ecra – Edizioni del Credito Cooperativo, aprile 2026). Il catalogo documenta questo viaggio creativo attraverso l’Italia, dove i talenti selezionati – tra cui lo stesso Orlando – ristabiliscono un dialogo diretto con i territori in cui sono cresciuti, portando la sperimentazione contemporanea dal Nord al Sud del Paese.





«Con questa iniziativa – dice il Presidente, Prof. Sergio Amenta – , la nostra Banca riafferma il suo ruolo di promotore culturale, accorciando le distanze tra le eccellenze artistiche del territorio e la cittadinanza. Ospitare Roberto Orlando significa non solo sostenere un giovane talento, ma celebrare il legame tra le nostre radici e i linguaggi del futuro. Crediamo che dare fiducia alle ambizioni delle nuove generazioni sia un compito prioritario: il nostro obiettivo è offrire risposte concrete ai loro progetti, affinché i sogni e le competenze maturate dai ragazzi possano trovare, nel loro territorio e non solo, lo spazio necessario per realizzarsi».

Il progetto del Gruppo BCC Iccrea nasce per valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso la rete capillare delle BCC, trasformando le banche in veri e propri centri di aggregazione e promozione artistica per le nuove generazioni.





Grande soddisfazione per il coinvolgimento nell’iniziativa nelle parole di Roberto Orlando, che sottolinea, anche, il valore documentario e culturale dell’opera esposta: «Sono molto entusiasta della mia presenza all’interno del progetto Futuri Emergenti presso la Banca Don Rizzo. Grazie a questa iniziativa ho la possibilità di dare visibilità ad un ciclo di lavori che porto avanti da tre anni e che narrano e tengono viva la memoria del nostro territorio. In maniera specifica nella mostra sarà presentato un grande quadro che racconta la raccolta e la trasformazione della Manna, resina del frassino, estratta storicamente da prima nelle coste della Sicilia Ovest e in seguito mestiere radicatosi nella catena delle Madonie. Trovo che sia un modo con cui parlare del nostro passato e ripensare il futuro».

Sarà possibile visionare l’opera – un’imponente tela di cotone di 180×180 cm realizzata con tempera, grafite e resina vegetale – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16,30.

Luogo: Banca Don Rizzo, Via Vittorio Emanuele II, 15, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

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