In relazione al provvedimento che ha interessato un’attività del territorio di Trabia, desidero esprimere il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale all’operato delle Forze dell’Ordine e di tutte le istituzioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità e alla malavita dichiara il Sindaco di Trabia, Dr Francesco Bondi .

La sicurezza e la legalità rappresentano valori imprescindibili per la nostra comunità e ogni azione volta a tutelarle merita il massimo rispetto e la piena collaborazione delle istituzioni.

È nostro dovere tutelare il lavoro di chi gestisce queste attività con impegno e nel rispetto delle regole, emarginando invece chi intende portare la malavita e l’illegalità nei nostri spazi di socialità.





Al contempo, ritengo che attività di controllo e prevenzione come quella svolta rappresentino uno strumento fondamentale per la tutela del territorio e della serenità dei cittadini. Sarebbe auspicabile, e ne saremmo grati, che iniziative di questo tipo venissero effettuate con continuità durante tutto l’anno, affinché la presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine sia costante ed efficace nel prevenire fenomeni di illegalità.

Come Sindaco continuerò a sostenere ogni iniziativa finalizzata a rafforzare la cultura della legalità, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine si possa costruire una comunità più sicura, libera e rispettosa delle regole.

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