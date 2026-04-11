







Il Consiglio Comunale di Trabia nella serata del 9 Aprile ha approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023 dopo aver approvato negli scorsi mesi tutti i consuntivi fino al 2024

“Con l’ approvazione dei due consolidati potremmo chiedere alla Cosfel (Commissione di Stabilità e Finanza degli Enti Locali) del Ministero degli Interni l’ autorizzazione per l’ assunzione di nuovo personale,dichiara il Sindaco di Trabia,il Dr Francesco Bondi ‘.

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