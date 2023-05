“Al neo eletto sindaco di Catania, Enrico Trantino, esprimiamo le congratulazioni per l’affermazione netta ottenuta al termine di una competizione elettorale attesa, che speriamo abbia determinato quel necessario punto di partenza per il prosieguo di una decisa svolta da noi più volte invocata. Lo schiacciante risultato conseguito dalla coalizione in suo sostegno, consentirà a Trantino di godere di un’ampia maggioranza per portare avanti speditamente il programma di Governo per il territorio. Non ci sono più alibi quindi, perché i catanesi hanno fornito una chiara indicazione del percorso che si dovrà seguire per i prossimi cinque anni e che, a nostro avviso, non potrà non tenere conto della necessità di ascolto di quella parte di popolazione consistente che ha scelto di disertare le urne. Su queste basi il sindaco Trantino troverà la Ugl già pronta a collaborare, nella certezza che sarà anche onorato l’impegno sottoscritto durante la campagna elettorale nella nostra sede, per una Catania dei lavoratori più partecipativa ed orientata ad un reale cambiamento basato sui fatti concreti.” Lo dichiara, a nome di tutta la segreteria territoriale della Ugl etnea, il segretario Giovanni Musumeci.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.