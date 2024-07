Una somma di 2.750 euro è stata raccolta in occasione del concerto evento “Musica Canestro”, organizzato dal Gruppo del Popolo “Ascesa al Calvario” (“U’ Signuri ca Cruci ’ncoddu”) della Processione dei Misteri di Trapani, per sostenere lo sport inclusivo aiutando i piccoli allievi della squadra di baskin dell’ASD Granata Basket Club.



«Siamo riusciti a concretizzare, spendendoci per il sociale, il messaggio cristiano di cui parlavamo quando abbiamo presentato questa iniziativa» afferma il presidente del Gruppo del Popolo, Sandro Parrinello , esprimendo soddisfazione, sia per la somma raccolta, sia per la numerosa platea presente alla serata.

Diverse centinaia di persone hanno assistito al concerto della Nuova Banda Musicale “Maestro Gabriele Asaro” di Paceco (diretta dal maestro Roberto Marceca, per indisposizione del maestro Santino Stinco), nel campo di basket del Clomy Club, al centro sportivo Falcone Borsellino (ex Campo Bianco). Circa due ore di buona musica, precedute dalla presentazione dell’evento e dei propositi benefici del Gruppo del Popolo, ma anche dai plausi per l’iniziativa espressi dalla delegata provinciale del Comitato Paralimpico, Valeria Ferranti, dall’assessore trapanese Emanuele Barbara, della sindaca Daniela Toscano e dell’assessore allo Sport di Erice, Rossella Cosentino, nonché dal presidente dell’ASD Granata Basket Club, Alessandro Aiello.

«Il primo obiettivo è raggiunto – evidenzia Sandro Parrinello, tra i primi ad intervenire in apertura della serata – e la somma raccolta, proveniente dagli sponsor (cui va il nostro ringraziamento) e dalle libere offerte del pubblico all’ingresso, verrà devoluta interamente alla ASD Granata Basket. Ringrazio il Gruppo del Popolo, il direttivo, il consolato e tutti i collaboratori per la riuscita dell’evento; e un ringraziamento particolare va alla nostra orchestra, la Nuova Banda “Maestro Gabriele Asaro” di Paceco, protagonista assoluta della serata e prestigiosa realtà musicale».

«Questa iniziativa – precisa Sandro Parrinello in conclusione – inaugura una nuova pagina della nostra storia, costruita guardando al prezioso passato di un Gruppo e di tutto il suo Popolo».

