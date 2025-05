Tipo segnalazione: Fotonotizia

Il lungomare di Trappeto si rifà il look ed è pronto ad ospitare con una nuova veste i turisti e i bagnanti per la prossima stagione estiva. Da oggi diventa ancora più bello e confortevole, grazie alla collaborazione della cittadinanza attiva e agli uffici comunali. Dopo la rigenerazione cromatica di piazza Falcone e Borsellino, attraverso l’urbanistica tattica, ora è la volta di altri angoli preziosi della città. Con i progetti PUC (Progetti di pubblica utilità), il Comune di Trappeto procede nella riqualificazione e nel decoro del territorio.





L’amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare a Natalino Giambrone, per l’impegno profuso, e a tutto il personale impegnato nella pulizia e nel diserbamento stradale.





“Voglio esprimere un sentito riconoscimento – ha detto il sindaco Santo Cosentino – ai tanti volontari impegnati nei progetti PUC e agli uffici comunali per la dedizione con cui si dedicano alla collettività. Grazie a questa opportunità la nostra città diventa ogni giorno più bella e accogliente, un motivo di orgoglio per questa amministrazione e per tutti i cittadini”.

Luogo: TRAPPETO, LUNGOMARE, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

