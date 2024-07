Reduci dalle recenti fatiche al Rally di Roma Capitale, i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), prossimi all’impegno al Rally Vinho da Madeira, valido per il FIA European Rally Trophy

Dall’ombra del Colosseo, ai paesaggi mozzafiato di Madera. Appena il tempo di archiviare l’argento conquistato al Rally di Roma Capitale, consolidando in tal modo la seconda piazza nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che Simone Campedelli, il prossimo fine settimana, si cimenterà al 65° Rally Vinho da Madeira, valido per il FIA European Rally Trophy (ERT). Per l’occasione, il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) calcherà gli scenografici asfalti dell’isola portoghese, coadiuvato alle note dalla compagna Tania Canton e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli, messagli a disposizione dalla Racing Factory.

«Si tratterà della nostra terza partecipazione consecutiva alla gara madeirense. Una trasferta allestita in un breve lasso di tempo e nata su invito dell’organizzatore, il che ci riempie di orgoglio. Ovviamente, speriamo di ricambiare l’ospitalità sfoggiando una buona performance» – ha raccontato Campedelli alla vigilia – «In più, godremo anche del supporto tecnico da parte del team manager Aloisio Monteiro, che ci fornirà la vettura. Detto questo, sarà un ottimo test in vista degli impegni futuri. Tratti veloci e selettivi, un ottimo grip e un percorso che ricalca quello della passata edizione. Il tutto accompagnato dall’entusiasmo del pubblico. La manifestazione è sempre molto sentita dall’intera comunità isolana».

La competizione, in programma dall’1 al 3 agosto, si articolerà su 15 prove speciali per un totale di 189,70 chilometri; il palco di partenza e d’arrivo saranno allestiti presso Piazza del Popolo, a Funchal, capoluogo dell’arcipelago.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.