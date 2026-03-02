Si è svolto alla Camera di Commercio di Trapani il convegno “Trasporto 4.0 – Opportunità, incentivi e sfide per le imprese”, promosso da Confartigianato Imprese Trapani e dedicato al futuro dell’autotrasporto in Sicilia, con un focus su incentivi 2026, transizione ambientale, rinnovo del parco veicolare e accesso al credito per le PMI. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di imprenditori, autotrasportatori e rappresentanti istituzionali, confermando il ruolo strategico del settore trasporto merci su gomma per l’economia del territorio trapanese e regionale.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente del presidente di Confartigianato Imprese Sicilia Emanuele Alessandro Virzì, del presidente regionale di Confartigianato Trasporti Salvatore Di Piazza e del presidente degli autotrasportatori di Confartigianato Trapani Vincenzo Aleccia. All’appuntamento è intervenuto con un video anche l’assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò.





Al centro del confronto il tema dell’innovazione nel trasporto 4.0, con particolare attenzione alla rottamazione dei veicoli industriali, alla sostenibilità ambientale e agli incentivi per il rinnovo del parco mezzi. Ampio spazio è stato dedicato alla Legge di Bilancio 2026, agli strumenti fiscali per le imprese di autotrasporto, ai fondi per la Transizione 4.0 destinati ad attrezzature e investimenti tecnologici, oltre alle opportunità legate all’accesso al credito tramite i consorzi di garanzia e agli incentivi per le nuove assunzioni nel 2026.

Per Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio di Trapani, l’autotrasporto «rappresenta un settore essenziale per il sistema produttivo locale: la collaborazione con Confartigianato e le parti sociali punta a definire una visione di sviluppo per i prossimi anni, rilanciando un progetto strategico per il territorio».





Il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia Emanuele Alessandro Virzì ha definito l’iniziativa «una giornata significativa per Confartigianato Trapani, capace di valorizzare le opportunità messe a disposizione dalla Regione per il trasporto in gomma, sottolineando come il futuro dell’autotrasporto passi dal sostegno concreto ad artigiani e piccoli imprenditori».

Il segretario nazionale di Confartigianato Trasporti Sergio Lo Monte ha illustrato i contenuti del nuovo decreto interministeriale da 540 milioni di euro destinato agli incentivi per le imprese che intendono rinnovare il parco veicolare in chiave di sostenibilità ambientale, mentre il presidente nazionale di Confartigianato Trasporti Claudio Riva ha evidenziato come «le principali criticità del settore riguardino la carenza di autisti e la necessità di investire in mezzi più moderni ed efficienti, ribadendo il dialogo costante con il Governo a tutela delle piccole e medie imprese dell’autotrasporto».





Sul fronte dell’accesso al credito, il vicepresidente regionale del Consorzio U.Ni.Co Rosario Carlino ha confermato l’impegno a «garantire un supporto a 360 gradi alle imprese della provincia di Trapani, rafforzando la collaborazione con Confartigianato per facilitare finanziamenti e strumenti di garanzia».

Il segretario di Confartigianato Trapani Antonino Bertolino ha infine sottolineato come nella categoria degli autotrasportatori vi sia una forte esigenza di informazione su incentivi, agevolazioni e opportunità fiscali, ribadendo il ruolo dell’associazione nel diffondere conoscenza e strumenti concreti per migliorare la competitività delle imprese di trasporto merci in Sicilia.

Il convegno “Trasporto 4.0” si conferma così un momento di riferimento per il settore dell’autotrasporto a Trapani e in Sicilia, ponendo al centro innovazione, sostenibilità, incentivi statali e regionali e nuove prospettive di crescita per le imprese del trasporto su gomma.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.