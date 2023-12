I consiglieri comunali di Siracusa Luigi Gennuso, Damiano De Simone e Cosimo Burti hanno incontrato stamattina il Presidente della Regione Renato Schifani a Palermo.

I tre consiglieri di Palazzo Vermexio hanno esposto al Presidente della Regione i tanti problemi che affliggono la comunità siracusana. In modo particolare si è parlato di trasporti, rifiuti, sanità, dissesto idrogeologico e crisi economica a danno di famiglie e imprese.

I tre hanno sottolineato l’importanza della sinergia fra le istituzioni e l’importanza del ruolo attivo della Regione a sostegno della comunità locale.



Il Presidente Schifani ha ricordato i tanti interventi che nell’ultimo anno sono stati avviati per rispondere alle emergenze del siracusano, dalla manutenzione dei corsi d’acqua per prevenire allagamenti, agli interventi di manutenzione straordinaria tra cui la ripavimentazione della marina.



Inoltre il Presidente, ha assicurato che nelle prossime settimane con il proprio staff sarà messa in agenda una visita a Siracusa per incontrare i rappresentanti istituzionali e per confrontarsi con il territorio per ulteriori progetti ed iniziative a vantaggio della Città a partire dai temi della sanità e della scuola.



