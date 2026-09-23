Poste Italiane partecipa a Le Vie dei Tesori, il festival che dal 2006 racconta e valorizza il patrimonio culturale siciliano e che quest’anno celebra il ventennale.

Dopo il successo dell’anno scorso registrato in occasione delle visite al palazzo storico di Palermo, per la nuova edizione la collaborazione tra il festival e l’azienda si rafforza ampliando i luoghi aperti al pubblico con gli uffici postali di Trapani centro e Catania centro. I tre siti offrono così ai visitatori la possibilità di scoprire il valore architettonico, artistico e storico degli edifici che rappresentano un patrimonio importante non solo per l’azienda ma per l’intero territorio siciliano.





La prima sede sarà quella di Trapani nell’unica data di sabato 26 settembre. Dalle ore 10 alle 19 sarà infatti possibile scoprire i dettagli architettonici contenuti nell’elegante sala al pubblico liberty dell’edificio di piazza Vittorio Veneto. Il palazzo storico tra i più rappresentativi della città è stato oggetto di un importante intervento di restauro conclusosi nel 2022, che ha riportato agli antichi fasti la facciata con i suoi caratteristici fregi, gli affreschi interni e la vetrata monumentale.

Sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 19, sarà la volta dell’ufficio postale di Catania Centro. Progettato dall’architetto Francesco Fichera e inaugurato nel 1930 da Re Vittorio Emanuele III, il palazzo delle Poste di via Etnea fu definito per i tempi un’opera innovativa. Dal salone sito al piano terra dell’imponente edificio sarà possibile riscoprire un luogo simbolo nella storia cittadina del Novecento attraverso le suggestioni della sua facciata barocca e degli interni aristocratici.





Le visite ai luoghi di Poste Italiane si concluderanno nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 novembre con l’apertura al pubblico delle preziose sale site al terzo piano del palazzo storico di via Roma a Palermo. Tornano quindi accessibili, dalle ore 15.30 alle 20 il venerdì e dalle ore 10 alle 19 il sabato, i luoghi più rappresentativi della sede postale del capoluogo: la Sala Monumentale ospitante tra gli altri le preziose tele futuriste di Benedetta Cappa Marinetti, la stanza del direttore provinciale e la suggestiva scala elicoidale, opera di ingegneria unica rivestita dai preziosi marmi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Poste Italiane per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

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