Daniele Gambitta, classe 2002, e Cristina Ventura, classe 1997, sono rispettivamente il vincitore assoluto e la vincitrice nella categoria femminile dell’ottava edizione della Mondello Cup, gara di triathlon sprint, valida per il campionato regionale assoluto, disputatasi oggi tra il mare di Mondello e il parco della Favorita. La borgata marinara e il polmone verde di Palermo hanno vissuto un fine settimana di sport e divertimento grazie alla manifestazione organizzata dalla Now Team Asd, in partnership con Oxygen Group, con la collaborazione di Endas, della Fitri, Federazione italiana triathlon e del Comune di Palermo. In totale 350 i triatleti in gara.

Un colpo d’occhio spettacolare con il rosa delle cuffie dei nuotatori e l’inconfondibile azzurro del mare di Mondello ha colorato questa domenica mattina con gli atleti che hanno nuotato nelle acque del golfo e si sono sfidati in bici nel parco della Favorita e di corsa sul lungomare.

L’evento clou è stato preceduto nella giornata di sabato dalle diverse attività sportive organizzate nel villaggio del fitness allestito in piazza Valdesi per festeggiare i 20 anni dei centri sportivi polivalenti di Oxygen Group, leader nel fitness con 5 sedi in città.

“Per molti palermitani che si trovavano a Mondello in questo weekend è stata l’occasione per far sì che potessero avere anche un primo semplice approccio con l’esercizio fisico e per innescare un cambiamento dello stile vita, abbandonando la sedentarietà. E’ stato un gran successo e una gran soddisfazione vedere centinaia di sportivi cimentarsi in diverse discipline”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

“Oggi per l’ottava volta vince lo sport, quello bello, fondato sui valori dell’amicizia e della condivisione. Vince Mondello, capace di essere la vera protagonista attraverso un’esplosione di colori e profumi. Vincono tutte le persone che hanno gareggiato, dai più piccoli ai più grandi. Vincono tutti quelli che hanno collaborato mettendoci cuore. Appuntamento alla nona edizione”, aggiunge Daniele Di Gregoli, event manager di Now Team Asd.

