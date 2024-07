In occasione del secondo round stagionale del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, sul circuito toscano impegno per Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge) e per Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, al volante invece della Porsche 992 GT3 Cup

Spetterà all’Autodromo internazionale del Mugello, il prossimo fine settimana, “ospitare” il secondo round del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Un appuntamento al quale non mancheranno i tre talentuosi piloti siciliani che, affiancati dal management della Tempo srl, dovranno confrontarsi tanto con un nutrito numero di avversari, quanto con le alte temperature meteo previste, quest’ultima una variabile non secondaria.



Reduce dal sofferto appuntamento inaugurale di Vallelunga, di un mese addietro, che nonostante tutto gli è valso l’argento nella 1^ Divisione della GT Cup PRO-AM, l’ennese Simone Patrinicola proseguirà alla guida della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap, alternandosi con Luca Demarchi e Sabatino Di Mare, ovvero il medesimo trittico già vincitore della classe nella stagione agonistica 2023.



Rientro nell’analoga categoria anche per gli altri due esperti conduttori isolani, ovvero, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro coéquipier Daniele Cazzaniga, condivideranno il volante della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors, dopo aver centrato a Vallelunga la piazza d’onore nella 2^ Divisione (riservata esclusivamente alle vetture della Casa di Stoccarda), pur avendo pagato lo scotto di una lunga sosta ai box per la rottura del radiatore (prontamente sostituito dopo il primo stint).



Andando al programma, si entrerà nel vivo dell’evento sportivo il 12 luglio con due sessioni di prove libere che proseguiranno anche il sabato mattina; nel pomeriggio, invece, vi sarà grande attesa per i tre turni di qualifiche ufficiali che definiranno la griglia di partenza. Domenica, infine, fuoco alle polveri con lo start (ore 15,00) della gara vera e propria che si disputerà sulla lunghezza di 180 minuti.



Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024



4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).

