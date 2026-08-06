La terza edizione del Festival Scacchistico Internazionale “Trinakria”, svoltasi a Palermo presso il San Paolo Palace Hotel, si è confermata come il torneo più importante del panorama siciliano, attirando 163 giocatori, di cui 27 donne, provenienti da 12 diverse nazioni, con la splendida terna arbitrale guidata dal competente e attento Alberto Gueci, seguito da Rosario Davi e Giuseppe Palazzotto. L’alto livello di gioco espresso dai partecipanti è stato supportato da una struttura agonistica rigorosa su nove turni con sistema Svizzero FIDE e un prestigioso montepremi. In questo contesto di eccellenza tecnica, si sono distinti i vincitori dei tre tornei principali: Roshka Yevgeiy ha conquistato l’Open A, Riccardo Grimaldini si è imposto nell’Open B e Marco Giannusa ha trionfato nell’Open C.





Nel corso della manifestazione, Giuseppe Cerami, presidente del Comitato Scacchistico Siciliano, ha portato il suo saluto istituzionale, esprimendo un sentito plauso per l’organizzazione dell’evento. Un momento di profonda commozione ha segnato lo svolgimento del torneo quando è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria del prof. Sgarito Calogero, presidente della ASD Leonardo di Favara e storico punto di riferimento per il movimento scacchistico dell’isola.





Un momento di particolare valore umano è stato rappresentato dai numerosi attestati di stima giunti dai giocatori. Gli organizzatori hanno accolto con grande orgoglio il messaggio di gratitudine condiviso a nome di diversi partecipanti: “Grazie per l’accoglienza e per la scacchiera! È stato uno dei tornei più belli a cui abbiamo mai partecipato, merito anche dell’ottima organizzazione”. Questo spirito di fratellanza sportiva si è spinto oltre i confini dell’isola, con l’invito formale rivolto agli scacchisti siciliani a partecipare ai prossimi tornei in Calabria, a dimostrazione di come il Festival Trinakria sia diventato un ponte per nuove sinergie e amicizie tra diverse realtà regionali

Il Festival, articolato su 9 turni di gioco con sistema Svizzero FIDE, ha messo in palio un prestigioso montepremi di 10mila euro, suddiviso tra i tre tornei Open A, B e C, oltre ai premi speciali per le categorie giovanili e femminili. Il Responsabile Provinciale FSI, Rosario Davi, ha donato un omaggio a tutte le donne presenti in sala.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

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