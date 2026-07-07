Al termine del duplice appuntamento stagionale del monomarca, disputatosi nell’ambito del XIV Rally di Roma Capitale, valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i giovani portacolori siciliani Rappa-Interdonato (Lancia Ypsilon HF Rally6) si fregiano di due preziosi argenti

Di ritorno da un contesto sportivo d’eccezione, quale è stato il XIV Rally di Roma Capitale, la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) ha potuto tracciare un bilancio più che positivo. Archiviato, infatti, l’appuntamento doppiamente valido per il FIA European Rally Championship (ERC) e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) andato in scena lo scorso fine settimana, il giovane portacolori Simone Rappa ha centrato due piazze d’onore nell’ambito di altrettanti round (il secondo e il terzo) del prestigioso Trofeo Lancia riservato alle “Rally6”.





Al debutto sugli ostici asfalti capitolini, il 19enne figlio d’arte, presentatosi al volante della Ypsilon HF della Sportec nonché condivisa con l’altro siciliano Roberto Interdonato, ha puntato a limitare i rischi disputando due gare tatticamente concrete e intelligenti volte a tagliare il traguardo, dopo l’amaro epilogo vissuto al Rally Due Valli di inizio giugno. «Una competizione lunga, estenuante, calda soprattutto, letteralmente. Ma abbiamo imparato tanto, e non poteva essere altrimenti lungo un tracciato che dal 2027 ospiterà il “Mondiale” di specialità» – ha raccontato un soddisfatto Rappa all’arrivo – «Purtroppo, sia nella prima tappa del sabato che in quella domenicale (di fatto, due match a sé stanti del monomarca ndr), abbiamo piegato il cerchio, rispettivamente, della gomma anteriore destra e della sinistra; in entrambi i casi molto presumibilmente, per aver colpito dei sassi. Il fondo era parecchio sporco, va detto.





Episodi che, giocoforza, hanno compromesso l’intero fine settimana, inficiando tenuta di strada e prestazioni. Per quanto in fin dei conti, contasse portare a termine il duplice impegno e, soprattutto, conquistare i primi punti della stagione. Pur soffrendo, abbiamo centrato l’obiettivo della vigilia. Una fatica, poi, ampiamente ripagata dalla cerimonia di premiazione celebrata in pompa magna con la Basilica di San Pietro a far da sfondo. Un’emozione indescrivibile». Messa in archivio la trasferta nel Lazio, ora testa e cuore rivolti al prossimo step: il 20° Rally Regione Piemonte, in programma nel Cuneese dal 31 luglio al 2 agosto prossimi.





Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally6

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 16/18 ottobre – 73° Rallye Sanremo (Im).





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