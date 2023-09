Le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia nel tumore al

polmone sono state oggetto dell’attività formativa e informativa che si è svolta stamane a Siracusa

promossa, in collaborazione con l’UOC di Oncologia Medica dell’Asp di Siracusa diretta da Paolo

Tralongo, dall’associazione WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe), la cui mission è la

diffusione di informazioni e la realizzazione di programmi di supporto per pazienti e caregiver.

L’associazione è impegnata anche nella prevenzione primaria e in campagne di sensibilizzazione per la

popolazione.

L’iniziativa itinerante, che ha già toccato diversi comuni italiani, ha rappresentato un approccio

multidisciplinare che ha consentito agli operatori sanitari di illustrare terapie e stili di vita,

confrontandosi con i pazienti e rispondendo alle loro tante domande.

L’UOC Oncologia Medica dell’Asp di Siracusa, in collaborazione con l’associazione WALCE, ha già

selezionato pazienti lungo-sopravviventi in cura presso i propri ambulatori ma altri utenti interessati

potranno iscriversi telefonando al numero 011 9026980.

All'iniziativa hanno partecipato gli oncologi Antonino Tralongo e Simona Carnio, la nutrizionista

Isabella Gagliardi, la psico-oncologa Ausilia Elia e la fisiatra Sebastiana Iachelli. Il team di specialisti che

segue i pazienti nel loro percorso di cura è stato affiancato dall’avvocato Silvia Margherita e da Stefania

Vallone rappresentante di WALCE.

