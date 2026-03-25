Rilanciare l’immagine delle Isole Eolie sui mercati turistici nazionali e internazionali, rafforzandone l’attrattività anche oltre la stagione estiva: è questo l’obiettivo del progetto promosso da Brand Eolie, società titolare dell’omonimo marchio registrato EUIPO.

L’iniziativa segna l’avvio di una nuova strategia di comunicazione e promozione, che coinvolge i media , le principali realtà economiche dell’arcipelago ma anche le preziose attività di nicchia, con l’intento di valorizzare le Eolie come destinazione completa per il turismo esperenziale in forte crescita in Sicilia.





Il progetto si sviluppa attraverso una serie di eventi rivolti alla stampa nazionale e internazionale, organizzati in collaborazione con gli operatori del settore turistico eoliano. L’obiettivo è raccontare le Eolie come un territorio ricco di cultura, storia, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.

Il format ha preso il via a Milano lo scorso febbraio con la conferenza – degustazione “Eolie non solo vulcani”, e proseguirà il 26 marzo a Roma con “Eolie, Patrimonio Unesco” presso l’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli. Il calendario continuerà dal 15 al 17 maggio con una tre giorni a Lipari, alla presenza di alcune delle principali testate nazionali e internazionali, incluse quelle dei settori lifestyle e luxury.





Il programma prevede inoltre un evento enogastronomico a Salina il 5 giugno, dedicato alle eccellenze del territorio, e una nuova tre giorni dall’8 al 10 luglio nelle Eolie, che coinvolgerà la stampa regionale per rafforzare il messaggio legato anche al turismo di prossimità.

Parallelamente, Brand Eolie lancia il nuovo portale di prenotazioni www.brandeolie.it , che permetterà di organizzare in tre passaggi una vacanza nell’arcipelago. La piattaforma offrirà itinerari tematici dedicati a percorsi storico-archeologici, enogastronomici e religiosi, già al centro delle iniziative del progetto.





Al lancio del portale collaborano anche i principali vettori marittimi attivi nei collegamenti con le isole, insieme a tour operator e agenzie di viaggio, locali e nazionali, coinvolti nello sviluppo di questo format esclusivo.

La campagna si fonda inoltre su una rete di collaborazione con le imprese del territorio – produttori agricoli, pasticceri, ristoratori e strutture ricettive – con l’obiettivo di valorizzare l’identità eoliana e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, promuovendo al contempo un modello sostenibile e responsabile che valorizza il lavoro stagionale e contribuisce alla crescita e alla stabilità dell’economia locale.

Con questa iniziativa, Brand Eolie punta a rafforzare la presenza dell’arcipelago nei circuiti mediatici e turistici nazionali e internazionali, promuovendo l’immagine di uno dei territori più distintivi del Mediterraneo, all’insegna dell’ospitalità, della cultura, della storia e delle tradizioni eoliane.

Luogo: Lipari – Eolie

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