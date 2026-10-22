Palermo da vivere con un tour in bicicletta e visite guidate ai tesori della Costa Sud. L’appuntamento è domenica 25 ottobre con raduno dei ciclisti alle ore 9 in piazza Castelnuovo (Teatro Politeama). La partecipazione è gratuita, aperta a tutte le fasce di età.

La ciclo passeggiata – promossa dall’assessorato turismo e sport – durerà tre ore e farà tappa al Ponte delle Teste Mozze, Ponte dell’Ammiraglio, Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi, Casa museo del Beato Giuseppe Puglisi, Centro polifunzionale sportivo Padre Pino Puglisi e Castello di Maredolce. La carovana sarà scortata dalle Moto Staffette Sicilia (affiliazione FCI) che garantiranno la sicurezza in strada. Il gruppo alla fine del tour raggiungerà il Molo Trapezoidale, dove sarà offerto un rinfresco a cura dell’organizzazione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3342592747. La manifestazione è realizzata dall’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno in collaborazione con Sport & Nutrition e la Federazione ciclistica siciliana.





“L’iniziativa – dice l’assessore al turismo Alessandro Anello – ha l’obiettivo di valorizzare la Costa Sud, un’area di grande potenzialità che l’amministrazione comunale è impegnata a riqualificare. Vogliamo rappresentare un modello virtuoso di come lo sport, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico culturale della città possano integrarsi per dare valore a zone meno centrali, ma non per questo con minori luoghi e tesori da visitare. Pedalare dal Ponte delle Teste Mozze al Castello di Maredolce, attraversando i luoghi simbolo della memoria civile e spirituale legati al Beato Giuseppe Puglisi, unisce la riscoperta delle nostre radici alla promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente. La rinascita della Costa Sud – conclude l’assessore Anello – passa anche da questo tipo di manifestazioni che creano aggregazione, offrendo una narrazione nuova della città”.

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