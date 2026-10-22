Le novità

Nelle rotatorie la precedenza potrebbe passare a chi è già dentro, in tutte le rotatorie italiane. È una delle novità contenute nello schema di riforma del Codice della strada, che interviene anche sul sorpasso di biciclette e monopattini, sulle e-bike e sui gruppi di ciclisti. Si tratta di uno schema, non ancora in vigore.

Rotatorie: cosa cambia con il modello «alla francese»

Oggi, nelle rotatorie «all’italiana» senza segnali, chi entra può avere la precedenza su chi sta già girando. Con lo schema di riforma, come ricostruisce Virgilio Motori, tutte le rotatorie diventerebbero «alla francese». Il testo prevede che, salvo diversa segnalazione, «i conducenti che percorrono le rotatorie hanno la precedenza su quelli che vi si immettono da bracci laterali».

In pratica chi arriva da una strada laterale dovrebbe aspettare che si liberi lo spazio, a meno che un cartello non indichi qualcosa di diverso.

Sorpasso di bici e monopattini: la regola del metro e mezzo

La distanza laterale di 1,5 metri nel sorpasso di biciclette e monopattini non è una novità. Lo schema, all’articolo 55, aggiunge però una condizione: la distanza va mantenuta «ove le condizioni della strada lo consentano».

Quando lo spazio non basta, chi sorpassa deve adeguare la velocità a quella del mezzo che sta affiancando.

Velocità e linee continue: le altre regole

Altre due norme riguardano tutti gli automobilisti:

l’ articolo 141 chiede di regolare la velocità in base alle condizioni della strada e del traffico. Il limite indicato dal cartello resta un massimo, non un’andatura obbligatoria;

chiede di regolare la velocità in base alle condizioni della strada e del traffico. Il limite indicato dal cartello resta un massimo, non un’andatura obbligatoria; l’articolo 40 vieta di superare le strisce continue, salvo le eccezioni previste.

E-bike e gruppi di ciclisti: le nuove definizioni

Lo schema interviene anche sulle due ruote:

l’ articolo 50 include tra i velocipedi le e-bike conformi, cioè quelle con assistenza che si interrompe a 25 km/h , o prima se il ciclista smette di pedalare;

include tra i velocipedi le conformi, cioè quelle con assistenza che si interrompe a , o prima se il ciclista smette di pedalare; i gruppi sportivi potranno essere al massimo di otto biciclette , su non più di due file, all’interno di una corsia;

potranno essere al massimo di , su non più di due file, all’interno di una corsia; tra un gruppo e l’altro dovranno esserci almeno 50 metri.

Immagine del post generata con l’AI.