Ancora sangue sulle strade del Siracusano. Un ciclista ha perso la vita nella notte in contrada Santa Teresa Longarini, nel territorio di Siracusa, dopo essere stato travolto da un’automobile. La vittima è un migrante che stava raggiungendo Cassibile.

Cosa è accaduto

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada in direzione della frazione siracusana quando è stato investito da una macchina condotta da un uomo di 53 anni. L’impatto si è rivelato fatale.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’inchiesta

La vicenda è adesso al vaglio della Procura di Siracusa, che ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze dell’investimento e verificare eventuali responsabilità da parte del conducente dell’automobile.