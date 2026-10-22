Il vino come racconto del territorio, espressione di cultura e custode di tradizioni. Si avvia alla conclusione “Autunno in Cantina”, la manifestazione promossa dall’IRVO – Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, che dopo aver attraversato alcuni dei più suggestivi territori vitivinicoli siciliani si prepara agli ultimi due appuntamenti, in programma sabato 24 ottobre a Sambuca di Sicilia e domenica 25 ottobre a Marsala. Un finale dal particolare valore culturale, grazie all’adesione dell’IRVO alla prima Giornata del Paesaggio Vitivinicolo Italiano, promossa da Iter Vitis – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, la cui sezione italiana è presieduta dall’architetto Susanna Gristina. Il tema scelto, “Paesaggi di Vite. Paesaggi di Vita”, richiama l’importanza dei vigneti non soltanto come luoghi di produzione, ma come patrimonio ambientale, storico e identitario, modellato nei secoli dal lavoro dell’uomo.

Le ultime due tappe nella Sicilia occidentale

Il viaggio enoturistico si concluderà sabato 24 ottobre alla Cantina Di Prima di Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino, e domenica 25 ottobre al Baglio Donna Franca di Marsala, in provincia di Trapani. Due territori dalla forte identità vitivinicola, nei quali i partecipanti potranno conoscere le aziende, scoprire i vigneti e approfondire il legame tra vino, paesaggio e tradizioni locali. Il weekend conclusivo arriva dopo le tappe di Vittoria, Butera, Castiglione di Sicilia, Furnari e Castelbuono, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della Sicilia del vino nella suggestiva stagione autunnale.

Degustazioni, cooking show e musica

Anche gli ultimi appuntamenti proporranno il format che ha caratterizzato la manifestazione: visite

alle cantine, degustazioni e incontri dedicati alla cultura enologica. Tra i momenti più attesi, il cooking show “Il Vino nel Cibo”, con Nino Aiello affiancato da un interprete della cucina locale, e l’approfondimento “Dal Calice al Piatto – Storie di Vigna”, curato dall’IRVO che vedrà partecipare la commissaria straordinaria Giusi Mistretta, esperti ed enologi. A concludere le giornate sarà lo spettacolo musicale “Ritrovarsi davanti a un fiasco di vino”, con Marcello Mandreucci, Giuseppe Milici, Valeria Milazzo e Alessandra Salerno, protagonisti di un percorso attraverso il rapporto tra vino e musica.

Il vino come patrimonio da tutelare

L’adesione alla Giornata del Paesaggio Vitivinicolo Italiano rafforza il significato del progetto promosso dall’IRVO, che attraverso “Autunno in Cantina” ha scelto di valorizzare il vino non soltanto come eccellenza produttiva, ma anche come espressione della storia e dell’identità siciliana. Una visione dell’enoturismo che mette al centro l’esperienza diretta, l’incontro con i produttori e la conoscenza dei territori, contribuendo a promuovere un modello di turismo attento alla cultura e al paesaggio. Perché dietro ogni calice c’è una storia da raccontare: quella della terra, delle persone e delle tradizioni che rendono unico il patrimonio vitivinicolo siciliano.

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