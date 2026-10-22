Manifestazione di protesta organizzata dal movimento Agrisat, movimento per la tutela dell’agricoltura, davanti palazzo dei Normanni. Gli agricoltori hanno portato e distribuito prodotti sani realizzati con grano, olio siciliano , insieme a ortaggi e frutta. La manifestazione per chiedere interventi contro il caro carburanti che continua a mettere in difficoltà famiglie e imprese.

“La politica è assente nei confronti degli agricoltori, tutti i provvedimenti presi finora sono assolutamente inutili. Oggi l’unico modo per fare ripartire gli agricoltori e farli ritornare nei campi per coltivare il grano in primis e poi tutti gli altri prodotti è quello di mettere il gasolio a 40 centesimi – dice Franco Calderone dell’associazione Agrisat – Senza questo provvedimento non ripartirà nulla. Devono prendere provvedimenti seri e che consentano di mettere gli agricoltori nelle condizioni di lavorare, di produrre e produrre sano”.

E aggiunge Calderone, “noi pretendiamo che voi consumatori mangiate questi prodotti. La politica non ve li ha fatti mangiare più. Per cui avete celiachia e tutta una serie di altre intolleranze. Questo è quello che deve tornare sulle tavole dei consumatori. Il resto è aria fritta”