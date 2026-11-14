Futuro nazionale, in Sicilia chiudono i comitati: pesa l’effetto Calderone

Gaetano Scariolo di

14/11/2026

Futuro Nazionale del generale Vannacci guadagna deputati a Roma e perde militanti in Sicilia. In questi giorni hanno chiuso i comitati di Piazza Armerina, Augusta e Carlentini, con tessere riconsegnate e sedi sbarrate. Nelle note di addio il nome di Tommaso Calderone compare una volta, in altre il riferimento non è esplicito ma chiaro. Insomma, l’arrivo del parlamentare nazionale messinese è stato una sorta di tsumani nel mondo vannacciano siciliano.

Tre sedi chiuse, un filo comune

A Piazza Armerina Walter Campagna, primo referente del movimento nell’Ennese, si è dimesso e chiude le due sedi cittadine. Parla di emorragia di comitati e di un “ammasso informe e privo di identità”, contesta l’arrivo di nuovi esponenti politici senza confronto con chi ha costruito il progetto e lamenta l’assenza di referenti provinciali e comunali regolarmente nominati. Ad Augusta Nilo Settipani lascia la guida del Comitato Costituente 1029: esperienza durata da fine maggio a novembre, chiusa con una nota aspra contro la gestione regionale. A Carlentini Angelo Di Pietro, per il Comitato 1914, restituisce le tessere e spegne le luci: il movimento, nato a destra, gli sembra ormai una “brutta copia di Forza Italia”. E punta l’indice contro “il coordinatore regionale Calderone ed il vicario Marco Tanasi”

Chi è Calderone e perché pesa

Avvocato penalista di Barcellona Pozzo di Gotto, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, Calderone ha lasciato Forza Italia a settembre, diventando il nono deputato del gruppo di Vannacci e il terzo azzurro a passare dopo Pierro e Bergamini. Il 4 ottobre è arrivata la nomina a referente regionale per la fase costituente del partito in Sicilia. Ha promesso che in tanti lo seguiranno, e a Barcellona due consiglieri comunali hanno già lasciato Forza Italia per Futuro Nazionale. Ed è questo che ai vannacciani della prima ora non va giù: l’arrivo di truppe di un altro fronte politico, con proprie logiche, che hanno ed avranno un ruolo nella gerarchia e nell’organizzazione di Futuro nazionale.

La destra “vera” e il curriculum

Sarebbe però semplicistico liquidare Calderone come un liberale prestato alla causa. Ha rivendicato la militanza nel Fronte della Gioventù e ha parlato di un ritorno a Itaca, mentre il capogruppo Ziello lo ha presentato come figura storica della destra, nata nel Msi, e Vannacci gli ha dato il benvenuto tra chi ha scelto la “destra vera che non si annacqua”. Il ritorno a Itaca dell’uno, però, è per altri il momento di chiudere casa. Per chi ha fondato i comitati conta il biglietto da visita più recente: un parlamentare di Forza Italia, forza di impianto liberale e moderato, che oggi coordina il partito in Sicilia. Il nuovo assetto nel Siracusano e non solo sarebbe stato, però, mal digerito: Carlentini ed Augusta hanno già annunciato il divorzio ma non si esclude che tra poco altri Comitati seguiranno questa via.

Il precedente di Rosolini

La crescita di Futuro Nazionale sul territorio aveva già fatto discutere a giugno. A Rosolini, comune di circa ventimila abitanti, si erano registrate seicento adesioni al movimento, un numero che aveva fatto saltare sulla sedia più di un osservatore. Rosolini non è un comune qualsiasi: è da decenni la cassaforte elettorale dei Gennuso, prima di Pippo e poi del figlio Riccardo. Da qui gli accostamenti, nati in assenza di prove dirette ma il deputato regionale di Forza Italia ha risposto sui social di non essere tra i promotori di quelle tessere e di restare convintamente nel suo partito, al fianco di Schifani e del commissario Minardo.

Le voci erano comunque arrivate fino a Roma, in occasione dell’Assemblea Costituente del movimento. Fatto sta che il rosolinese, Carmelo Floriddia, ex vicesindaco di Rosolini è stato eletto nel Comitato dei 100, l’organo dirigente nazionale del partito.

Le domande aperte

Resta da capire se i tre comitati siano un incidente di percorso o l’inizio di una frana. Le note dei dimissionari parlano di metodo e identità, non di persone. Ma Calderone è oggi il responsabile del partito in Sicilia, e spetta a lui riempire le caselle dei referenti provinciali e comunali che Campagna denuncia vuote.