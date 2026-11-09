E’ tempo di sondaggi nello scacchiere politico italiano e l’ultimo di Piepoli spiega il perché delle mosse di Fratelli d’Italia delle ultime settimane. E’ la Sicilia a fare la differenza nell’equilibrio fra i due poli. L’approdo di Cateno de Luca nel centrodestra sembra riequilibrare il fenomeno Vannacci che aveva indebolito la coalizione dio governo mentre cresce Forza Italia trainata proprio dai voti che vengono da qui.

L’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli fotografa un vero e proprio scossone nei rapporti di forza tra le coalizioni, con il centrodestra che compie un balzo in avanti e aggancia a tutti gli effetti il “campo largo” delle opposizioni. Tra crescite inaspettate e frenate improvvise, a sorridere sono soprattutto i partiti d’area moderata e governativa, mentre a sinistra si accendono i campanelli d’allarme.

Centrodestra: FdI primo partito, segno più per Forza Italia

A trainare la coalizione di governo è sempre Fratelli d’Italia. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si conferma la prima forza politica del Paese, attestandosi su un solido 28%.

La vera sorpresa della rilevazione arriva però da Forza Italia che mette a segno un risultato straordinario conquistando mezzo punto percentuale nell’ultima settimana e portandosi così al 7,5%. Una crescita costante che consolida l’area moderata della maggioranza, specialmente in regioni chiave come la Sicilia.

Più staccata la Lega di Matteo Salvini, quotata al 5%, mentre a chiudere la compagine di governo c’è Noi Moderati di Maurizio Lupi, stabile all’1,5%.

Campo largo: Elly Schlein perde terreno

Sul fronte opposto, il “campo largo” perde lo slancio dei mesi scorsi e subisce l’aggancio del centrodestra. Il Partito Democratico resta la prima forza dell’opposizione e la seconda a livello nazionale, ma la segretaria Elly Schlein non può dormire sonni tranquilli: il Nazareno cede infatti mezzo punto percentuale e scende al 20%.

Nel frattempo, il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte non ne approfitta e si ferma al 13%. Ottima performance invece per Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, stimati al 6,5%.

Tra le forze minori del centrosinistra e del terzo polo, Italia Viva di Matteo Renzi si aggira intorno al 2,5%, seguita da Più Europa di Riccardo Magi all’1,5%. Azione di Carlo Calenda si attesta invece al 3%.

L’effetto Vannacci e il dato su Sud Chiama Nord

Tra le altre liste spicca il forte dato di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, stimato a sorpresa al 6,5%, una percentuale identica a quella dei rossoverdi di AVS. Il Partito Liberaldemocratico chiude invece all’1,5%.

Guardando lo scenario con una lente attenta alle dinamiche territoriali, spicca il posizionamento di Sud Chiama Nord. Il partito fondato dal leader siciliano Cateno De Luca viene quotato dall’Istituto Piepoli all’1,5% su base nazionale. Un dato significativo per una forza fortemente radicata e localizzata, che conferma la capacità di attrazione del deputato regionale ed ex sindaco di Messina e Taormina anche fuori dai confini dell’isola, mantenendo intatto il proprio peso specifico nel panorama politico complessivo.

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