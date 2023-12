Un gruppo nutrito di disabili hanno aderito alla manifestazione di solidarietà ed inclusione a favore dei disabili “Tutti a bordo con LNI , nessuno escluso!”. organizzata da Lni sez di Riposto, in collaborazione col C.S.R (Centro siciliano di riabilitazione) col patrocinio del comune di Riposto ed in collaborazione con il Marina di Riposto-Porto dell’ Etna. “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso” è il motto che unisce tutte le attività della Lega Navale Italiana per il 3 dicembre.

In occasione di questa giornata, le Sezioni della Lega Navale Italiana hanno organizzato diverse attività di nautica solidale in tutto lo Stivale, offrendo alle associazioni che si occupano di persone con disabilità, non solo fisiche ma più spesso relazionali e cognitive, l’opportunità di far trascorrere a ragazze e ragazzi di ogni età, ore all’aria aperta, impegnandoli in un’attività nuova a contatto con il mare.

LNI sezione di Riposto, ha aderito all’iniziativa, “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, promossa dalla Presidenza nazionale, per il 3 dicembre, ed ha promosso per la giornata odierna un’uscita a bordo di Lady Marianna riservata ai disabili accompagnati dagli specialisti Graziella Zitelli e Seby Barbagallo.

Ad accogliere oltre al presidente di LNI Giuseppe Ballistreri, il direttivo ed i soci di LNI, c’erano gli assessori allo Sport Carmelo D’ Urso e l’assessora alle Politiche sociali Elisa Torrisi, il consigliere Orazio Virgitto, il direttore del Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, Leo Biasi ,il comandante della Stazione dei Carabinieri di Riposto, Pasquale Scordella, don Marco Catalano, uomini della Gdf , in rappresentanza del comandante Valerio Zuppello.

E’ stata un’iniziativa per condividere esperienze di cultura marinaresca fuori e a bordo delle imbarcazioni. È seguita un’esercitazione pratica di arte marinaresca e giochi di educazione ambientale tenuti dagli istruttori qualificati della locale LNI.

“La giornata- ha dichiarato il presidente Ballistreri- mira a promuovere la consapevolezza sulle questioni relative alle disabilità e l’impegno per il benessere e i diritti delle persone con disabilità, obiettivi che rientrano appieno nella missione istituzionale della Lega Navale Italiana, da sempre impegnata in favore dell’inclusione sociale e dell’avvicinamento al mare e alle acque interne per tutti, senza alcuna barriera”.

