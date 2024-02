È già pronto ai nastri di partenza il Carnevale Canicattinese 2024 che l’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta organizza attraverso una stretta collaborazione tra l’Assessorato al Turismo e Spettacolo e la Pro Loco cittadina che, come sempre, ha chiamato a raccolta le realtà associative, produttive, sociali e professionali della Città del Liberty e della Musica.

Con la Direzione artistica e la voce di Principe Giank (Giancarlo Cultrera) non mancano nel pro-gramma 2024, nello scenario del centro storico della città in Piazza XX Settembre, appuntamenti per la gioia e il divertimento dei più piccoli e per tutte le età.

Tanta musica, balli, sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera, come vuole la tradizione carna-scialesca, e ancora, animazione e sagre gastronomiche con le produzioni tipiche del territorio, e ospiti di caratura nazionale, caratterizzano il Carnevale Canicattinese 2024, come assicurano il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore al Turismo e Spettacolo Sebastiano Gazzara e il Presidente della Pro Loco Davide Bondì.

«Un appuntamento gioioso e di grande divertimento per tutte le età, soprattutto per i più piccoli, che si rinnova nel rispetto della tradizione – affermano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Se-bastiano Gazzara –. Anche questa edizione 2024 nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, con il coinvolgimento delle realtà associative, imprenditoriali e professio-nali della nostra Comunità, per dare vita, insieme, ad un Carnevale di tutto rispetto».

Per partecipare al Concorso dei Gruppi in Maschera il modello di domanda e il regolamento possono essere visionati e scaricati dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it e dalla pagina Facebook della Pro loco Canicattini Bagni.

Questo il programma del Carnevale Canicattinese 2024:

PROGRAMMA

Giovedì 8 (giovedì grasso)

– Ore 10:30 – Animazione e Balli con Stacy Fazio e Filippo Di Stefano

– Ore 16:30 – Nutella Party – Face Painting con U.N.I.T.A.S.I.

– Ore 17:30 – The Magic Show con Loris e Lucilla – Agility Dog con gli Arana Circus e la straordinaria partecipazione di Maruzza

Sabato 10

– Ore 10:30 – Via XX Settembre 36 – Biblioteca comunale “G. Agnello” appuntamento con “Storie da ridere in biblioteca” per bambini dai 5 agli 8 anni.

– Ore 18:00 apertura Stand Gastronomici

– Ore 19:00 – DJ Set

– Ore 21:00 – Animazione e Balli con Stacy Fazio e Filippo Di Stefano

SPECIAL GUEST

– Ore 22:30 – SHOW DJ SET con ALE BASCIANO

Domenica 11

– Ore 18:00 – Apertura Stand Gastronomici

– Ore 18:30 – Partenza dei carri Allegorici e Gruppi in Maschera da via Vittorio Emanuele

– Ore 21:00 – Balli, Animazione e Musica Live insieme ai Pathos Club

– Ore 23:00 – Disco Night Entertainment con Principe Giank e balli con Roberta

Martedì 13

– Ore 18:00 – Apertura Stand Gastronomici

– Ore 18:30 – Partenza dei carri Allegorici e Gruppi in Maschera da via Vittorio Emanuele

– Ore 21:00 – DJ Set con Animazione, Premiazione Carri Allegorici, Gruppi in Maschera e Chiusura del Carnevale





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

