Tutto pronto per il Trofeo dei Territori – Aequilibrium CUP 2024 che si svolge oggi 30 aprile e domani 1 maggio a Trapani.

Le dodici Rappresentative (maschili e femminili) dei sei Comitati Territoriali della Sicilia inizieranno a sfidarsi oggi pomeriggio alle ore 15.30 e resteranno impegnate e Trapani fino a domani pomeriggio quando si svolgeranno le finali che designeranno i vincitori del Trofeo.

Le fasce di età interessate sono under 14 per il femminile ed under 15 per il maschile.

Le due finali di giorno 1 e la premiazione finale, saranno trasmesse in diretta esclusivamente sulla pagina Facebook del CR Sicilia, i Comitati Territoriali, le società interessate oppure i genitori, potranno condividere il link dalla pagina del Comitato Regionale.

I dettagli degli incontri sono già disponibili alla sezione gare e risultati del sito.

