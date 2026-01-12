Lo dichiara Giovanni Gallina, coordinatore UDC della città di Carini, commentando l’avvio dell’iter parlamentare della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati.

“Ci attiveremo per sostenere questa iniziativa legislativa, sensibilizzando cittadini, lavoratori e istituzioni locali, affinché l’iter parlamentare proceda speditamente e si arrivi quanto prima all’approvazione della norma. Esprimo il mio più sentito ringraziamento all’On. Lorenzo Cesa e all’On. Decio Terrana per il lavoro serio e concreto portato avanti a tutela delle pensioni degli ex lavoratori precari del pubblico impiego. Si tratta di una battaglia di civiltà e di giustizia sociale – sottolinea Gallina – che riguarda migliaia di cittadini, molti dei quali anche nel nostro territorio, che per anni hanno garantito servizi essenziali allo Stato e agli enti locali attraverso forme di lavoro precario e atipico, vedendosi oggi penalizzati sul piano pensionistico».





Il coordinatore cittadino dell’UDC Carini ribadisce la piena vicinanza alle posizioni espresse dal coordinatore regionale Decio Terrana e dal presidente nazionale del partito Lorenzo Cesa: «Questa proposta di legge rappresenta una risposta concreta a un’ingiustizia che si trascina da troppo tempo. È giusto riconoscere e valorizzare, anche ai fini previdenziali, gli anni di lavoro effettivamente svolti».

Gallina annuncia inoltre un impegno diretto sul territorio: «Come UDC di Carini ci attiveremo per sostenere questa iniziativa legislativa, sensibilizzando cittadini, lavoratori e istituzioni locali, affinché l’iter parlamentare proceda speditamente e si arrivi quanto prima all’approvazione della norma».

«Restituire dignità, equità e sicurezza economica a chi ha lavorato per anni in condizioni di precarietà – conclude – è un dovere morale prima ancora che politico».

