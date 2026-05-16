COMUNICATO STAMPA





UDC: “La difesa degli animali è una responsabilità civile e istituzionale”

L’Unione di Centro ribadisce il proprio impegno concreto per la tutela e il benessere degli animali, riconoscendo il valore etico, sociale e ambientale di una società che sappia rispettare ogni forma di vita.

Troppo spesso assistiamo a episodi di maltrattamento, abbandono e incuria che non possono più essere tollerati. Difendere gli animali significa difendere il senso civico, il rispetto delle regole e la sensibilità collettiva. È necessario rafforzare i controlli sul territorio, sostenere le associazioni che operano quotidianamente nella protezione animale e promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani.

L’UDC sostiene politiche finalizzate a:

* contrastare il randagismo;

* incentivare sterilizzazioni e adozioni responsabili;

* inasprire le sanzioni contro chi maltratta o abbandona animali;

* valorizzare il ruolo dei volontari e delle strutture di accoglienza;

* promuovere una cultura del rispetto e della convivenza.

La tutela degli animali non appartiene a una battaglia ideologica, ma rappresenta un dovere morale e istituzionale che coinvolge cittadini, enti locali e Governo.

L’UDC continuerà a lavorare affinché il rispetto per gli animali diventi sempre più parte integrante delle politiche pubbliche e della coscienza civile del Paese.

Claudia Carollo, responsabile regionale delle politiche sociali e del volontariato, si complimenta con il dirigente comunale del canile municipale di Palermo, Enrico Andó, per l’impegno profuso all’interno della struttura.

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