Prosegue il percorso di organizzazione e radicamento dell’Unione di Centro in provincia di Caltanissetta. Il segretario regionale dell’UDC e responsabile nazionale degli Enti Locali, Decio Terrana, ha ufficializzato due nuove nomine nell’organigramma del partito nisseno. Luana Calì assume l’incarico di Responsabile organizzativo provinciale dell’Unione di Centro, mentre Salvatore Alaimo è stato nominato Responsabile comunale del partito a Serradifalco.





Avvocato, impegnata professionalmente nel campo del diritto di famiglia e del diritto tributario, Luana Calì è anche coordinatrice della Protezione Civile del Comune di San Cataldo e vicepresidente dell’associazione animalista “Amici Miao e Bau”, attiva nell’assistenza ai cani e ai gatti randagi del territorio.

A Serradifalco la responsabilità dell’Udc viene invece affidata a Salvatore Alaimo, geometra con una lunga esperienza professionale e amministrativa. Alaimo ha infatti ricoperto in passato gli incarichi di assessore provinciale, consigliere comunale e assessore comunale a Serradifalco.





«Con queste nomine registriamo un ulteriore importante segnale di crescita e radicamento dell’Udc nei territori siciliani – dichiara Decio Terrana – Il partito continua ad essere un punto di riferimento per quei cittadini che credono in una politica concreta, attenta ai territori, vicina ai cittadini e lontana dagli estremismi. Ci mettiamo al servizio della nostra società per la rinascita della nostra terra».

A Luana Calì e Salvatore Alaimo sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del coordinatore provinciale dell’Udc Aldo Allia, del vicecoordinatore provinciale Antonio Onofrio Campione, della responsabile regionale Donne Udc Emilia Di Piazza e della responsabile provinciale Donne Udc Ornella Falzone.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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