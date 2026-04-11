Sicilia – Prende forma il disegno di legge per l’istituzione dell’ ARIFOS, l’ Agenzia Regionale per l’Inclusione e la Formazione Sociale, con l’Onorevole Rosellina Marchetta come principale promotrice dell’iniziativa, dopo alcuni incontri con il Coordinamento Provinciale di Palermo dell’Unione di Centro.

Il provvedimento si fonda sui principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro femminile e sostegno alle fasce più fragili, con percorsi dedicati a giovani madri, donne disoccupate, vittime di violenza e donne immigrate. Il DDL prevede interventi integrati che uniscono formazione linguistica, educazione civica e giuridica, riqualificazione professionale e accesso al lavoro.

Tra le misure programmate figurano anche percorsi innovativi legati alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, alla sanità, all’agricoltura e al sociale, con la valorizzazione di figure professionali come ABA e ASACOM e qualifiche come OSS e BLS-D, in collaborazione con enti accreditati.

La Dirigente Provinciale UDC di Palermo alle Politiche dell’Integrazione e dell’Inclusione Sociale, Jakeline Puccio, ha dichiarato:“Esprimo profonda gratitudine all’Onorevole Marchetta per l’impegno profuso in questa visione politica. Il DDL rappresenta una risposta concreta per rendere la formazione uno strumento reale di dignità, autonomia e partecipazione per le donne siciliane.”

Nella foto da sinistra Puccio e On. Marchetta

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