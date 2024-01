Palermo – La giornalista Emilia Di Piazza di Mussomeli (Cl) è stata nominata Coordinatrice Regionale delle donne dell’ Udc. La nomina è stata fatta dal Coordinatore Regionale Decio Terrana, su indicazione del Segretario Nazionale l’ On. Lorenzo Cesa. Terrana, apprezzandone le competenze professionali e umane, augura alla nuova Coordinatrice Regionale un proficuo lavoro affinché i principi ispiratori e i valori moderati dell’ Udc siano presenti nelle politiche locali con il contributo delle donne, un ruolo molto importante, quello espresso dalle donne, grazie alla loro particolare sensibilità, capacità e costante impegno. Soddisfazione per la nomina è stata espressa dal Coordinatore Provinciale dell’ Udc di Caltanissetta Allia Aldo.

“Sono certo del valido contributo che saprà apportare la dott.ssa Di Piazza – ha dichiarato il Coordinatore provinciale Allia Aldo – al fine di strutturare a livello regionale la presenza politica delle donne dell’ Udc, le auguro un buon lavoro e la ringrazio per la disponibilità e competenza”. La nomina di Emilia Di Piazza mira a far crescere il partito dell’ Udc nelle diverse realtà territoriali valorizzando il ruolo politico delle donne. “Sono sicuro che lavoreremo in grande sinergia, – ha dichiarato il Coordinatore Regionale Decio Terrana – auguro alla nuova Coordinatrice Regionale delle donne del partito un buon lavoro nel promuovere la partecipazione politica e l’ impegno sociale delle donne, la politica – ha concluso Terrana – deve mettere al centro dell’ attenzione le tematiche legate alle donne contro ogni forma di disparità”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.