L’On. Decio Terrana, Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, comunica ufficialmente l’ingresso nell’Unione di Centro della Sindaca di Villalba, Maria Paola Immordino, e del Vicesindaco Calogero Diliberti, figure amministrative di riferimento del Comune della Provincia di Caltanissetta.

“L’adesione del Sindaco Immordino e del Vicesindaco Diliberti rappresenta un importante segnale di crescita e radicamento dell’Udc nei territori siciliani – trasmette l’On.Terrana – Villalba è una realtà significativa dell’entroterra nisseno e sono certo che, grazie alla loro esperienza amministrativa e alla loro sensibilità politica, contribuiranno a rafforzare il progetto moderato e popolare dell’Unione di Centro. L’Udc continua ad essere un punto di riferimento per gli amministratori locali che credono in una politica concreta, vicina ai cittadini e lontana dagli estremismi. Stiamo costruendo una rete sempre più forte di sindaci e amministratori che condividono valori di equilibrio, buon governo e attenzione ai bisogni delle comunità locali”.





Soddisfazione è stata espressa anche dalla Sindaca Maria Paola Immordino: “Abbiamo scelto di aderire all’Udc perché riteniamo che oggi più che mai serva una forza politica moderata, seria e radicata sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e sostenere concretamente i comuni siciliani. Inizia per noi un nuovo percorso politico e amministrativo che guarda al futuro di Villalba con responsabilità ed entusiasmo”.

Il Vicesindaco Calogero Diliberti sottolinea: “Condividiamo il progetto politico dell’Udc e la visione portata avanti dall’On. Terrana. Crediamo nella necessità di rafforzare il dialogo con i territori e di dare voce alle comunità locali attraverso una politica fatta di impegno, presenza e competenza”.

Luogo: VILLALBA, CALTANISSETTA, SICILIA

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